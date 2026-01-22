¿Y Fernando Gaviria? Caja Rural anunció nómina de sus primeras carreras del año

A sus 31 años, el ciclista Fernando Gaviria buscará reivindicarse en su carrera deportiva luego de un flojo desempeño en 2025 representando al Movistar Team, tanto que el equipo telefónico decidió no renovarle su contrato y el pedalista antioqueño tuvo que buscar nuevo equipo para esta nueva temporada, donde el Caja Rural-Seguros RGA le abrió las puertas.

Gaviria, quien en su momento fue ubicado como uno de los mejores velocistas del pelotón de la UCI World Tour, no pudo sumar triunfos con el Movistar Team en 2025 y ahora con la Caja Rural buscará revancha, conjunto español que recordemos pertenece a la categoría UCI ProTeam.

Lea también: Tour Down Under 2026: clasificación general tras 2 etapa; así van los colombianos

En otras noticias: quienes serán las figuras World Tour en los Campeonatos Nacionales del 2026

Fernando Gaviria todavía no tiene fecha de debut con su nuevo equipo

El pedalista colombiano, que tiene 7 victorias en grandes vueltas, 5 etapas en el Giro de Italia (2017 y 2019) y 2 etapas en el Tour de Francia (2018), llegó a la Caja Rural como el fichaje estrella del equipo español que nació en 2010, sin embargo, en las primeras tres carreras no aparece la presencia de Gaviria.

Y es que Caja Rural-Seguros RGA iniciará este viernes 23 de enero su primer bloque de competición de la temporada en territorio europeo, afrontando ‘La Clàssica Camp de Morvedre’, el Gran Premio de Castellón y la ‘Clàssica Comunitat Valenciana’, un intenso fin de semana con recorridos variados y opciones para velocistas donde Gaviria no tendrá acción.

Lea también Oficial: Movistar anunció primera carrera de Nairo en Europa para este 2026

Así serán las primeras carreras de la Caja Rural en este 2026

Desde este viernes hasta el próximo domingo 25 de enero, el equipo español tendrá participación en competencias de un solo día, allí, la primera cita en la ‘Clàssica Camp de Morvedre’ tiene un perfil para escaladores, pues el recorrido presenta dos ascensiones al exigente Alto del Garbí en la parte final, un puerto de algo más de cinco kilómetros, con pendientes medias por encima del 9%.

El segundo desafío será el Gran Premio Castellón, que tiene un trazado propicio para un desarrollo abierto, con un desenlace que podría decidirse en el Collado de Ayódar, una subida irregular de cinco kilómetros y rampas medias del 4,5%.

Por último, en la ‘Clàssica Comunitat Valenciana’, donde se extrañará ver a Fernando Gaviria, las opciones de triunfo aumentan para los velocistas siempre que consigan superar un inicio exigente con las ascensiones a Tárbena y al Coll de Rates, luego de eso, el trazado se suaviza progresivamente y tiene una final propicio para una llegada numerosa.