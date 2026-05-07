La edición 2026 del Giro de Italia volverá a tener una importante presencia latinoamericana en el pelotón internacional. Serán nueve los pedalistas de la región que buscarán destacarse en la primera gran vuelta de la temporada, una competencia históricamente favorable para los corredores sudamericanos.

Pedalistas latinoamericanos que corren el Giro de Italia 2026: Colombia lidera la lista

La representación latinoamericana estará liderada por Egan Bernal, campeón del Giro en 2021 y último corredor de la región en conquistar la codiciada maglia rosa. El colombiano volverá a ser una de las cartas fuertes del Netcompany INEOS Cycling Team, en una edición que tendrá como principal favorito al danés Jonas Vingegaard.

Junto a Bernal, Colombia contará con otros dos nombres importantes: Santiago Buitrago, quien liderará al Bahrain Victorious y Einer Rubio, escalador del Movistar Team que espera consolidarse como protagonista en la montaña.

Un uruguayo, un chileno y un venezolano toman la partida en este Giro 2026

Lea también Giro de Italia 2026: los cinco favoritos a ganar la clasificación de la montaña

Por parte de Ecuador, la ausencia más sensible será la de Richard Carapaz, campeón en 2019 y tercero en la edición anterior, quien no podrá competir debido a su recuperación tras una cirugía. Sin embargo, el país contará con tres representantes: Jhonatan Narváez con el UAE Team Emirates, Harold Martín López y Alexander Cepeda.

La nómina latinoamericana también tendrá presencia del sur del continente. El chileno Vicente Rojas defenderá los colores del Bardiani CSF Faizanè, mientras que el uruguayo Thomas Silva hará parte del XDS Astana Team.

El grupo de representantes de la región lo completa el venezolano Orluis Aular, quien buscará destacarse con el Movistar Team en una carrera donde los latinoamericanos históricamente han dejado huella gracias a nombres como Nairo Quintana, Carapaz y Bernal.