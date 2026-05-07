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Giro de Italia

Giro de Italia 2026: los cinco favoritos a ganar la clasificación de la montaña

El Giro de Italia de 2026 darpa inicio este viernes 8 y se extenderá hasta el 30 de mayo.
Daniel Zabala
Egan Bernal, figura colombiana en el Giro de Italia
Egan Bernal, figura colombiana en el Giro de Italia // AFP

Todo está listo para que arranque este viernes 8 de mayo la edición 109 del Giro de Italia con una jornada de 147 kilómetros con salida en Nessebar y meta en Burgas, Bulgaria, en una fracción mayormente plana, ya que solo contará con 872 metros de desnivel.

Las primeras tres etapas del Giro de Italia se llevarán a cabo en Bulgaria, antes de llegar a su territorio tradicional en el que se registrarán las grandes batallas por los puestos de privilegio en la clasificación general.

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A pesar de que la atención está puesta en la lucha por la clasificación general y el top 3, también hay expectativa por lo que será la clasificación de la montaña y el ganador de la 'maglia azzurra'.

Favoritos a ganar la clasificación de la montaña del giro de Italia 2026

En la previa del Giro de Italia, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no es solo el máximo favorito para ganar la clasificación general, sino que también la montaña.

Y es que se espera que Vingegaard se imponga de las jornadas de grandes ascensos, por lo que sumaría indirectamente los puntos para quedarse con la maglia azzurra.

El danés tendría como rivales, en esta clasificación, al experimentado Giulio Ciccone (Lidl Trek), que cuenta con la categoría para meterse en importantes fugas y de esta manera ganar puntos determinantes en este aspecto.

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Otros nombres que se destacan son los de Jay Vine (UAE Team Emirates), Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Christtian Sacroni (XDS Astana Team).

Candidatos a la maglia azzurra del Giro

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Jay Vine (Equipo Emirates-XRG de los EAU)

Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

Christtian Sacroni (XDS Astana Team)

¿Algún colombiano podría ganar la clasificación de la montaña?

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Egan Bernal (Netcopany INEOS), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Einer Rubio (Movistar Team) cuentan con las capacidades de escalador para imponerse en la clasificación de la montaña.

Sin embarga, cada pedalista tiene objetivos claros que se plantearon por sus respectivos equipos, por lo que no contarían con la libertad de ir por la maglia azzurra.

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