"No quiero ganar etapas, quiero ganar el tour" Remco Evenepoel

Remco Evenepoel no conoce la palabra moderación. El líder del Red Bull–Bora confirmó que su gran objetivo para la temporada 2026 será ganar el Tour de Francia, una declaración que ha generado ruido en el pelotón, especialmente por las particularidades del recorrido y por los gigantes a los que enfrentará, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

El belga, campeón olímpico en París, no ocultó su disgusto con el diseño del Tour. Apenas habrá 45 kilómetros contrarreloj en total, 19 km por equipos en la etapa inaugural en Barcelona y solo 26 km de contrarreloj individual en la etapa 16. Para un especialista puro como él, la cifra es decepcionante.

“Estoy decepcionado con la contrarreloj del Tour. Tenemos tantos kilómetros de montaña en la última semana y luego ponen otra crono que no es completamente llana, no es una verdadera contrarreloj”, afirmó.

Aun así, Evenepoel asegura que no piensa bajar la vara de sus aspiraciones.

El Tour que no soñó, pero el Tour que quiere ganar

A pesar del diseño poco favorable, Evenepoel insistió en que la carrera ofrece oportunidades interesantes para él y para su equipo. Varias etapas explosivas y con finales contundentes aparecen como terreno ideal para que el belga busque victorias parciales.

“Tenemos muchas posibilidades de ganar etapas, hay muchas muy contundentes”, apuntó con confianza.

Una de las claves que, según Evenepoel, beneficia al Red Bull–Bora es la decisión de no llevar sprinters. Eso, asegura, permitirá que el equipo no se desgaste en jornadas llanas que en otras circunstancias serían tensas.

“Por supuesto, no tendremos velocistas, así que esos días esperamos que sean como días de descanso más largos para nosotros”, explicó.

Sobre la montaña, Evenepoel fue sincero, sabe que Pogacar y Vingegaard están un escalón por encima en ese terreno. Sin embargo, promete resistir, gestionar el daño y buscar sus propios espacios.

“Las montañas son montañas y desafortunadamente no las puedes cambiar. Veremos cómo va, pero creo que los primeros tres o cuatro días son realmente buenos para intentar conseguir una victoria de etapa.”

La meta final: amarillo desde Barcelona hasta París

Pero el verdadero golpe sobre la mesa llegó con su declaración final. Evenepoel no quiere un buen Tour, quiere un Tour histórico.

“Por supuesto, nuestro objetivo es llevar el maillot amarillo desde el primer día. Eso estaría muy bien”, aseguró.

El plan es ambicioso: dominar la contrarreloj por equipos en Barcelona y defender el liderato hasta París. Una hazaña prácticamente inédita en la era moderna y que, dada la altísima exigencia montañosa del recorrido, roza lo imposible.

Pero Evenepoel nunca ha sido un ciclista de objetivos pequeños. Y si algo ha demostrado en su carrera es que, incluso cuando la lógica dice que no se puede… él insiste en intentarlo.