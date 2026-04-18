Stephen Curry y Warriors eliminados de la NBA tras perder con Suns

Llegó a su fin la fase de los Play-In en la temporada 2025/26 de la NBA, en donde se confirmó la dura eliminación de los Golden State Warriors de Stephen Curry este viernes 17 de abril, tras caer con contundencia 111-96 ante los Phoenix Suns en el duelo de repesca.

El resultado marcó el final de una temporada irregular para la franquicia de San Francisco, que nunca logró consolidar la consistencia necesaria para competir al más alto nivel, en donde si merecía estar una estrella como lo es Curry.

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Curry se despide con las manos vacías tras eliminación de los Warriors

El PHX Arena, fue el escenario deportivo testigo de como los Suns dejaba eliminado a una de las principales figuras de la NBA, Stephen Curry. Liderados por su poder ofensivo y una defensa bien organizada, el conjunto de Phoenix tomó el control desde el segundo cuarto y no lo soltó más.

La diferencia en el marcador se fue ampliando progresivamente, dejando sin margen de reacción a unos Warriors que dependieron en exceso de los momentos individuales de Curry.

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El base estrella volvió a ser el máximo referente ofensivo de Golden State, intentando mantener a su equipo en juego con su característico tiro exterior. Sin embargo, la defensa de los Suns logró limitar sus espacios y obligarlo a tomar lanzamientos incómodos. La falta de apoyo constante por parte del resto del equipo terminó siendo determinante en el desenlace.

Por su parte, Phoenix mostró una versión mucho más equilibrada. Con una rotación efectiva y varias piezas aportando en ataque, lograron imponer su ritmo y castigar las debilidades defensivas de su rival. La victoria no solo les permitió avanzar en la lucha por los playoffs, sino que también confirmó su condición de equipo peligroso en esta instancia de la temporada.

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¿Cuándo inician los Play-Off de la NBA?

Con todos los equipos ya confirmados, la siguiente fase de la NBA iniciará de manera oficial el sábado 18 de abril con el duelo entre Cavaliers vs Raptors sobre lasa 12:00 p.m. hora Colombia.