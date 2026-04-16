O Gran Camiño: resumen de la etapa 3 y colombianos en la general

La tercera etapa de O Gran Camiño, disputada este jueves 16 de abril entre Carballo y Padrón sobre 169 kilómetros, dejó movimientos importantes en la clasificación general, incluyendo cambios en el liderato y variaciones para los ciclistas colombianos en carrera.

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El gran protagonista de la jornada fue el español Iván Romeo, quien firmó una exhibición para darle al Movistar Team su segunda victoria consecutiva en la competencia, tras un ataque decisivo a falta de 12 kilómetros para la meta.

Romeo soltó a sus compañeros de fuga, entre ellos Alessandro Pinarello y Abel Balderstone, quienes no pudieron seguir su ritmo en el tramo final, mientras el grupo de favoritos también cedía terreno en la parte decisiva del recorrido.

Nuevo líder en O Gran Camiño

Más allá de la victoria de etapa, uno de los grandes beneficiados del día fue el noruego Jørgen Nordhagen, quien se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general con un tiempo de 7:24:34.

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El podio parcial lo completan Alessandro Pinarello, a solo 2 segundos, y Nelson Oliveira, a 8 segundos, en una general que empieza a marcar diferencias antes de la montaña.

Colombianos en O Gran Camiño

En cuanto a los colombianos, también hubo movimientos importantes: Jesús David Peña logró ascender cinco posiciones en la clasificación general, pasando del puesto 32 al 27, quedando a 2 minutos y 5 segundos del líder.

Por su parte, Santiago Mesa perdió tiempo en la jornada y descendió una casilla, ubicándose ahora en la posición 70 a 13 minutos y 5 segundos de Nordhagen.

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Clasificación general de O Gran Camiño - Etapa 3

1. Jorgen Nordhagen, Team Visma | Lease a Bike - 7:24:34

2. Alessandro Pinarello, NSN Cycling Team - a 2"

3. Nelson Oliveira, Movistar Team - a 8"

4. Adam Yates, UAE Team Emirates - XRG - a 14"

5. Abel Balderstone, Caja Rural - Seguros RGA - a 16"

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27. Jesús David Peña, Efapel Cycling - a 2'05"

70. Santiago Mesa, Anicolor / Campicarn - a 13'05"

Cabe recordar que el también colombiano Iván Ramiro Sosa no hace parte de la clasificación, luego de retirarse en la etapa anterior tras sufrir una caída, lo que redujo la presencia nacional en la competencia gallega.