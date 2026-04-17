O Gran Camiño: resumen de la etapa 4 y colombianos en la general

La clasificación general de O Gran Camiño sufrió un remezón tras la disputa de la cuarta etapa, considerada la jornada reina, en la que se definieron diferencias importantes de cara al cierre de la competencia.

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El gran protagonista del día fue el británico Adam Yates, quien se impuso con autoridad en la etapa y asumió el liderato de la carrera con un tiempo acumulado de 11:01:54, confirmando su condición de favorito.

Yates lanzó su ataque definitivo a 3,5 kilómetros de la meta, en pleno ascenso al Alto de Cabeza de Meda, una exigente subida de 5,1 kilómetros con pendientes promedio del 9,4 %, donde descolgó a todos sus rivales.

El noruego Jørgen Nordhagen intentó responder para no perder la general, pero no pudo seguir el ritmo del corredor del UAE Team Emirates, por lo que ahora es segundo a 34 segundos. El podio parcial lo completa el italiano Alessandro Pinarello, a 54 segundos.

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Colombianos en la cuarta etapa de O Gran Camiño

En cuanto a los colombianos, la jornada dejó movimientos importantes, especialmente para Jesús David Peña, quien tuvo una destacada actuación al finalizar en la novena posición de la etapa.

Ese resultado le permitió escalar diez posiciones en la clasificación general, pasando del puesto 27 al 17, y quedando ahora a 3 minutos y 53 segundos del líder, manteniéndose competitivo de cara a la última jornada.

Por su parte, Santiago Mesa no tuvo su mejor día, ya que terminó en la casilla 93 de la etapa, lo que se reflejó en la general, donde cayó del puesto 70 al 83, quedando a más de 40 minutos de la punta.

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Clasificación general de O Gran Camiño - cuarta etapa

1. Adam Yates, UAE Team Emirates - XRG - 11:01:54

2. Jorgen Nordhagen, Team Visma | Lease a Bike - a 34"

3. Alessandro Pinarello, NSN Cycling Team - a 54"

4. Abel Balderstone, Caja Rural - Seguros RGA - a 1'29"

5. Iván Romeo, Movistar Team - a 2'09"

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17. Jesús David Peña, Efapel Cycling - a 3'53"

83. Santiago Mesa, Anicolor / Campicarn - a 40'52"

Con este panorama, la carrera se encamina a su quinta y última etapa, en la que Yates defenderá el liderato con una ventaja importante, mientras sus perseguidores intentarán recortar diferencias en el cierre de la prueba gallega.