Djokovic causa preocupación al bajarse del Open de Madrid

El mundo del tenis está triste y preocupado luego de haberse dado a conocer que Novak Djokovic no participará en el Open de Madrid, una noticia que reconfigura por completo el panorama del torneo español y genera incertidumbre de cara a los próximos grandes objetivos del serbio.

El habitual protagonista de este circuito en la élite ha decidido ausentarse del certamen madrileño por razones que apuntan a la gestión física y planificación de su calendario. A sus 38 años, Djokovic ha adoptado en las últimas temporadas una estrategia más selectiva tomando en cuenta su avanzada edad e historial de lesiones.

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Djokovic se pierde el Open de Madrid por lesión

La ausencia del balcánico no es menor, ya que Djokovic no solo es uno de los tenistas más laureados de la historia, sino también un competidor que suele elevar el nivel de cualquier cuadro. Su experiencia, capacidad de adaptación en diferentes superficies y fortaleza mental lo convierten en un rival temido.

Madrid, que se juega en condiciones particulares de altitud, suele favorecer un tenis más agresivo, algo que el serbio ha sabido manejar con inteligencia en ediciones anteriores, pero el serbio habría optado por priorizar los torneos de mayor relevancia, especialmente los Grand Slams como Roland Garros, que se disputa pocas semanas después del evento en la capital española.

Sin embargo, para el el torneo, esta baja abre la puerta a otros contendientes de alto nivel que destacan en eln ranking ATP, jugadores como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Daniil Medvedev podrían beneficiarse de la ausencia de una de las principales figuras del circuito.

Djokovic ha dejado claro en diversas ocasiones que su enfoque está en prolongar su carrera al máximo nivel, priorizando la recuperación de su lesión. En ese sentido, saltarse Madrid podría permitirle llegar en mejores condiciones físicas.

"Madrid, lamentablemente no podré participar este año. Sigo con mi recuperación con el objetivo de volver pronto", afirmó en su cuenta de Instagram el ganador de 24 Grand Slams.

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¿Cuándo iniciará el Open de Madrid?

La competencia madrileña, la cual es una de las más importantes de Europa, comenzará de manera oficial a partir del 20 de abril con la ronda 64 y se extenderá hasta el 3 de mayo.

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