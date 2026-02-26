Omloop Nieuwsblad 2026: colombiano, recorrido y figuras al título de la clásica

Todo está listo para que arranque el calendario de clásicas en el ciclismo internacional, cuando se dispute este sábado 28 de febrero la edición 81 de la Omloop Nieuwsblad.

La importante prueba belga tendrá un recorrido de 207.2 kilómetros con salida en Bruges y meta en Ninove en el histórico Muur-Kapelmuur.

Lea también INEOS confirmó a Egan Bernal y a Brandon Rivera para importante carrera: fecha y recorrido

Colombiano y favoritos para la Omloop Nieuwsblad

La edición 81 de la Omloop Nieuwsblad contará con la participación de un solo ciclista colombiano. Se trata de Juan Sebastián Molano, quien fue confirmado en la nómina del UAE Team Emirates.

Molano, que tratará de ubicarse en los puestos de privilegio, se medirá con otras figuras del World Tour, entre las que se destacan el neerlandés Mathieu Van der Poel y el belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech).

También resalta la presencia del esloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious), el danés Søren Kragh Andersen (Lidl Trek), los belgas Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Yves Lampaert (Soudal Quick Step) y Tim Wellens (UAE Team Emirates).

Lea también Isaac del Toro ayuda a Pogacar y le da golpe a Vingegaard

Otra figura que hará parte de la Omloop Nieuwsblad es el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team)

Detalles del recorrido de la Omloop Nieuwsblad

La Omloop Nieuwsblad, con un recorrido de 207.2 kilómetros, presentará, además ocho tramos con adoquines y el exigente final en el Muur-Kapelmuur