El regreso de Egan Bernal al protagonismo en el Giro de Italia empieza a tomar forma. El corredor del Ineos Grenadiers afronta una nueva edición de la ‘corsa rosa’ con optimismo y confianza en su evolución, dejando señales claras de que su mejor versión podría estar cerca.

Optimismo de Bernal en la presentación del Giro: "Estamos cerca de ver al mejor Egan"

Las primeras jornadas servirán como termómetro para medir sus sensaciones, pero el verdadero examen llegará en la alta montaña, terreno donde históricamente Bernal ha marcado diferencias. Su capacidad de resistencia y lectura de carrera serán claves para mantenerse en la pelea.

Transmisión del Giro de Italia 2026 por el Canal RCN

Además, su reciente rendimiento en clásicas como la Lieja-Bastoña-Lieja dejó buenas impresiones, mostrando que su condición va en ascenso. Ese crecimiento progresivo es precisamente el que alimenta la expectativa en torno a su desempeño en esta edición del Giro.

Con confianza renovada y un mensaje claro, Bernal se ilusiona con ser protagonista. Si su evolución sigue el curso esperado, el pelotón podría estar a punto de reencontrarse con ese ciclista capaz de dominar en la montaña y luchar por las grandes vueltas.

Egan Bernal, en el escenario de la presentación de equipos: "Estoy muy feliz y contento de tomar esta partida en el Giro de Italia"

“En las próximas etapas estaremos cerca de ver al mejor Egan Bernal. Estoy muy feliz y contento de tomar esta partida en el Giro de Italia”, aseguró el colombiano, en una declaración que refleja no solo su estado físico actual, sino también su mentalidad de cara a uno de los retos más exigentes del calendario.

A sus 29 años, Bernal continúa en el proceso de consolidar su regreso al más alto nivel, tras superar momentos complejos en su carrera. Su presencia en el Giro, competencia que ya conquistó en 2021, representa mucho más que una participación: es la oportunidad de volver a pelear por la clasificación general frente a una generación de corredores en plena forma.

El inicio en Bulgaria marca el punto de partida de un recorrido exigente, en el que el colombiano buscará encontrar ritmo progresivamente. Dentro del equipo británico, compartirá liderazgo con Thymen Arensman, de gran nivel, en una estrategia que apunta a mantener al equipo competitivo en todos los terrenos.