Tirreno Adriático 2026: Nairo y Buitrago en la clasificación general tras la etapa 5

El ciclista danés Michael Valgren (EF Education - EasyPost) ganó este viernes 13 de marzo la etapa 5 de la edición 61 de la Tirreno Adriático que contó con un recorrido de 184 kilómetros que comenzó en Marotta-Mondolfo y tuvo meta en Mombaroccio.

Valgren se impuso en la jornada de media montaña, que tuvo como gran protagonista al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien recuperó el primer lugar de la clasificación general.

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Del Toro aprovechó el mal día del italiano Giulio Pellizzari, quien cruzó la meta en la sexta casilla a 30 segundos del ganador y a 11 del mexicano.

El mejor colombiano del día fue Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien fue décimo a 41''.

Top 5 y colombiano en la etapa 5 de la Tirreno Adriático

1. Michael Valgren (EF Educartion EasyPost) 4H43'33''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 11''

3. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) a 11''

4. Tobias Halland Johannessen (Uno X Mobility) a 24''

5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 28''

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7. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 30''

10. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) a 41''

14. Nairo Quintana (Movistar Team) a 52''

16. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 58''

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La clasificación general es ahora comandada por el mexicano Isaac del Toro, que logró sacar 23 segundo de ventaja sobre Giulio Pellizzari.

Tercero se ubica Matteo Jorgenson (VIsma Lease a Bike) a 34''

Clasificación general de la Tirreno Adriático tras la etapa 5

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 20H10'40''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 23''

3. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 34''

4. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 44''

5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 1'05''

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10. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 1'28''

14. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 2'11''

21. Nairo Quintana (Movistar Team) a 3'51''

79. Brandon Rivera (INEOS) a 27'58''