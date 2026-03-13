París Niza 2026: Harold Tejada atacó y ganó la sexta etapa

Continúan las acciones de la París Niza 2026, competencia ciclística que este viernes 13 de marzo tiene el desarrollo de su etapa 6, un recorrido con varios puertos de montaña, pero que ninguno fue de primera categoría.

Una fracción más corta que la anterior (179.3 kilómetros) que dará más chances a que una posible fuga de corredores, recordando que el danés Jonas Vingegaard empezó esta jornada como líder tras ganar las dos etapas anteriores, superando por 3’22” al colombiano Daniel Felipe Martínez (segundo en la general) y por 5’50” al alemán Georg Steinhauser, que es tercero.

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Así fue la etapa 6 en la París Niza 2026

Como era de esperarse se presentó una fuga de corredores durante el recorrido de la etapa, donde apenas tres pedalistas terminaron trabajando juntos cuando faltaban 25 kilómetros para cruzar la meta (Joshua Tarling, Igor Arrieta y Arthur Kluckers).

Estos pedalistas eran perseguidos por el belga Steff Cras y el danés Kragh Andersen, quienes viajaban a 1’13” segundos de la punta de la carrera, algo más adelante que el pelotón principal donde estaban los pedalistas que pelean la clasificación general.

¿Quién ganó la etapa 6 de la París Niza 2026?

Los dos corredores que perseguían la punta de la carrera fueron capturados por el pelotón principal, que empezó a tener un buen ritmo de velocidad buscando acabar con las esperanzas de la fuga, que afrontaba los últimos 17 kilómetros con una ventaja de 1’30”.

El ritmo del pelotón fue demoledor y la fuga fue capturada cuando justo superaban el puerto de segunda categoría a falta de solo 5 kilómetros para llegar a la meta, así las cosas, los hombres más importantes de la clasificación general buscaron pelear el triunfo en la etapa.

En el descenso y el remate del recorrido, el colombiano Harold Tejada atacó y logró sacar una pequeña brecha que le sirvió para llevarse el triunfo, el corredor del Astana terminó ganando con 6 segundos de diferencia sobre el pelotón que lo perseguía desesperadamente.

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