París Niza 2026: modifican la etapa reina y se complica la general

La séptima etapa de la París Niza 2026, que en principio estaba programada entre Niza y Auron, con final en alto tras un recorrido de 138,7 km, ha sufrido el segundo recorte debido al temporal de agua y nieve que azota la región de los Pirineos Atlánticos, por lo que la jornada de hoy tendrá lugar entre Pont Louis Nucera y la localidad de Isola, con solo 47 km.

La salida de hoy estaba prevista para mediodía, pero la organización decidió recortar el recorrido por segundo día consecutivo. Los ciclistas han regresado a los respectivos autobuses de equipo y partirán a 47 kilómetros de la meta de Isola a las 13:45 hora local (7:45 a.m. en Colomnbia).

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Modifican la etapa reina de la París Niza 2026

Por tercer año consecutivo, la etapa reina de la París Niza se ha visto afectada. El pasado viernes se decidió acortar la séptima etapa y prescindir de la llegada en el alto de Auron debido a las malas condiciones meteorológicas.

Se trataba de una jornada clave donde se podían presentar movimientos en la clasificación general de "Carrera hacia el Sol" con un ascenso a Auron, puerto de primera categoría de 7,3 km al 7,2 por ciento de pendiente media.

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¿Cómo va el podio de la París Niza 2026?

El danés Jonas Vingegaard (Visma), luego de sus dos exhibiciones en solitario que lo hicieron ganar las etapas 4 y 5 de esta competencia, es el líder de la clasificación general con 3.22 minutos de ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora) y una diferencia de 5.50 minutos respecto al alemán del EF Education, Georg Steinhauser.

Cabe recordar que el otro colombiano que hace presencia en esta carrera, Harold Tejada del equipo Astana, viene de ganar la sexta etapa luego de un sorpresivo y efectivo ataque cuando el pelotón afrontaba los últimos 3 kilómetros de la fracción que terminaba tras encarar un descenso y acabar en territorio plano, pedalista que recordemos es décimo en la general a 11.27 minutos del líder.

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