París Niza 2026: resumen y ganador de la etapa 2

Este lunes 9 de marzo se disputa la segunda etapa de la París Niza 2026, recordando que el estadounidense Luke Lamperti del EF Education – EasyPost sale en esta jornada con el maillot de líder tras imponerse con velocidad en el 'sprint' final de la fracción inaugural.

Ahora, el ‘sprinter’ del equipo rosado buscará retener el liderato y obtener su segundo triunfo oficial con el EF en esta segunda etapa de la ‘Carrera hacia el sol’, que también presenta final ideal para los velocistas y cuenta con un recorrido de 187 kilómetros que consta de tres puertos de tercera categoría con metas a los 30 kilómetros, 80.5 kilómetros y 113 kilómetros.

Así fue la segunda etapa de la París Niza 2026

Un recorrido en su mayoría con tramos planos donde los pedalistas avanzaron con un ritmo promedio a los 41 kilómetros por hora, allí, el danés Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) y el francés Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels) fueron los que atacaron desde muy lejos y faltando unos 80 kilómetros para llegar a meta lograban una diferencia de 1:24 sobre el pelotón principal donde viajan favoritos como Juan Ayuso, Jonas Vingegaard y Oscar Onley, además de los colombianos Harold Tejada y Daniel Felipe Martínez.

La aventura de ese par de corredores no tendría éxito, pues terminaron siendo capturados faltando unos 60 kilómetros para cruzar la meta, sin embargo, la buena noticia para Casper Pedersen es que logró sumar los 9 puntos posibles en los puertos de montaña para mantener por los menos por dos días más el maillot de la montaña.

¿Quién ganó la etapa 2 en la París Niza 2026?

Faltando unos 20 kilómetros para definir al ganador de la etapa, el neerlandés Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) lanzó un ataque y logró alejarse del pelotón principal, obteniendo una diferencia que alcanzó los 22 segundos.

El ataque del neerlandés estuvo marcado por una caída de corredores que dificultó el buen ritmo del pelotón principal, sin embargo, el grupo de velocistas volvió a reunirse y buscó con agresividad atrapar a Hoole, algo que conseguirían faltando un kilómetro para la meta, donde finalmente sería el alemán Max Kinter (Astana) quien se llevaría el triunfo en el 'sprint' final, superando al australiano Laurence Pithie (2do) y al belga Jasper Stuyven (3ero).

