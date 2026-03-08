París-Niza 2026: así quedó la clasificación general tras la primera etapa

Llegó la hora de una de las carreras más importantes del calendario del ciclismo en este 2026 con la presencia de París-Niza antes de pasar a las citas más prestigiosas de la disciplina. En 2025, Matteo Jorgenson repitió título y se quedó con la victoria después de las ocho etapas. Ahora, sin el estadounidense, será el turno de otro competidor que intentará ganarse esta carrera.

Sin Matteo Jorgenson, pero con Juan Ayuso, Jonas Vingegaard, Oscar Onley, entre otros que son favoritos y con los colombianos, Harold Tejada, Daniel Felipe Martínez y Juan Guillermo Martínez que quieren llegar lejos. De hecho, Tejada fue octavo en el 2025 y aspira por superarse en la participación actual.

Para esta primera jornada de las ocho fracciones que hay todo arrancó el domingo 8 de marzo con un recorrido de 171 kilómetros entre Achères como punto de partida y Carrières-sous-Poissy para finalizar la jornada.

Esta primera etapa contó con un recorrido de 171 kilómetros con cuatro puertos de tercera categoría entre la mitad y el final de la carrera. Un perfil con media montaña ideal para los escaladores en busca de quedarse con una buena posición en la clasificación general desde la jornada inicial.

ASÍ FUE LA CARRERA EN LA PRIMERA ETAPA

Con 11 kilómetros recorridos inicialmente, se formó una fuga de seis ciclistas. Entre ellos estuvo Casper Pedersen, Luke Durbridge, Patrick Gamper, Max Walker, Mathis Le Bierre y Sebastien Grignard. La distancia entre los escapados y el pelotón ya era de 1:10.

Nadie podía desbancar a los seis fugados que se fueron encarrilados en busca de dar el golpe en la primera etapa. De hecho, el tiempo de ventaja subió a 1:35, y a falta de 63 kilómetros para terminar la carrera bajó a 1:15 con Casper Pedersen que superó la primera cota.

La presión de los competidores fue vital para dejar a Jonas Vingegaard y a Juan Ayuso sin opciones de meterse en la parte alta de la carrera, pues, ni el danés ni el español pudieron figurar en las primeras posiciones. Tampoco había presencia para los colombianos en el esprint final.

Finalmente, con los últimos kilómetros por correr, el ganador de la primera etapa fue el estadounidense Luke Lamperti con un tiempo de 3:45:17. Con el mismo tiempo lo siguió Vito Braet, ciclista belga y el venezolano Orluis Aular que se metió al podio de la fracción inicial.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA PRIMERA ETAPA DEL PARÍS-NIZA 2026

1. Luke Lamperti | EF Education – EasyPost | 3:45:07

2. Vito Braet | Lotto Intermarché | a 4´´

3. Orluis Aular | Movistar Team | a 6´´

4. Milan Fretin | Cofidis | a 10´´

5. Biniam Girmay | NSN Cycling Team | ´´

6. Jensen Plowright | Alpecin-Premier Tech | ´´

7. Mike Teunissen | XDS Astana Team | ´´

8. Koller Løland Sakarias | Uno-X Mobility | ´´

9. Axel Zingle | Team Visma | Lease a Bike | ´´

10. Robert Donaldson | Team jayco AlUla | ´´