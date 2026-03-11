Parte médico de Juan Ayuso tras fuerte caída en la París Niza

Mala suerte tuvo este miércoles 11 de marzo el ciclista español Juan Ayuso (Lidl Trek) al sufrir una fuerte caída, mientras disputaba la etapa 4 de la París Niza, que lo obligó a abandonar la carrera.

Ayuso se retiró de la prueba francesa en la jornada que comprendió un recorrido de 195 kilómetros con inicio en Bourges y meta en Uchon, ya que a falta de 50km para el final se vio involucrado en un desafortunado accidente, justo cuando portaba el maillot de líder de la clasificación general.

Parte médico de Juan Ayuso

Horas después de la etapa, el Lidl Trek dio a conocer el parte médico oficial de Juan Ayuso.

En el informe se explicó que Ayuso no presentó fracturas ni lesiones de gravedad. Sin embargo, el impacto generó el retiro.

"Afortunadamente, las radiografías no revelaron ninguna fractura para Juan Ayuso después de su accidente hoy en #ParisNice y una evaluación clínica adicional realizada por el médico del equipo en el hotel también descartó otras lesiones graves Únase a nosotros para desearle a Juan una buena recuperación".

Ganador y clasificación general de la París Niza - Etapa 4

El danés Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) se ratificó como el máximo favorito para la París Niza al ganar este miércoles 11 de marzo la etapa 4.

Vingegaard, además de la victoria, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) 12H53'15''

2. Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) a 52''

3. Georg Steinhauser (EF Education EasyPost) a 3'20''

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) a 3'39''

5. David Gaudu (Groupama FDJ) a 5'02''