Pidcock dejó botado a Roglic en el Milán-Turín 2026 y sacó pecho

Se disputó una nueva edición 2026 de la clásica Milán-Turín, la cual volvió a confirmar por qué es una de las carreras más emblemáticas del calendario ciclista internacional. Disputada el 18 de marzo sobre un recorrido de 174 kilómetros entre Rho y la mítica subida a Superga.

En esta ocasión hubo varios ciclistas a seguir de los grandes equipos, pero todas las miradas estaban puestas sobre Primoz Roglic, quien llegaba como principal protagonista. Sin embargo, el ciclista esloveno terminó siendo opacado por un sorpresivo ciclista, Tom Pidcock, quien se logró llevar el triunfo de la 'Classicissima' y sacó pecho tras vencer a un gran rival como Roglic.

Así reaccionó Pidock tras vencer a Roglic en la Milán-Turín

El esloveno comenzó este año con un calendario selectivo y con un objetivo muy claro, volver a conquistar La Vuelta a España y seguir ampliando su palmarés en el ciclismo mundial, pero de igual manera poder pasar más tiempo con su familia, por lo que se perdería varias de las competencias importantes antes de disputar una de las tres grandes vueltas.

Es por ello que las expectativas con el triunfo de Pidock eran bastante altas, por lo que sería una de sus últimas carreras en varias semanas. Lamentablemente en su camino se atravesó el ciclista inglés de 26 años que se logró imponer tras un potente ataque en el último tramo de la Milán-Turín.

Pidcock firmó una actuación brillante al imponerse en solitario, lanzó su ofensiva a menos de un kilómetro de la meta, logrando abrir una diferencia definitiva que le permitió cruzar la línea de llegada con autoridad.

Frente a este gran acontecimiento en la carrera profesional de Pidcock, se le vio bastante satisfecho con el resultado, resaltó la gran labor de sus rivales, en especial la de Primoz Roglic, quien lo siguió siempre de cerca y fue un rival difícil de analizar en el transcurso de la carrera.

"Primoz Roglic es difícil de leer. Va siempre sentado en el sillín. Esperaba que estuviera a gran nivel y dudé en atacar, pero finalmente lo hice y el momento fue el adecuado. Una victoria es una victoria. Ninguna victoria es fácil de conseguir, así que es genial obtener esta. Fue un día extraño. Me sentí casi como en la primera carrera de la temporada. Acusé las aceleraciones en las piernas todo el día. Por suerte, al final tuve lo que necesitaba para ganar".

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¿Cómo quedó la clasificación de la Milán-Turín 2026?

El podio lo completaron Tobias Halland Johannessen, segundo a pocos segundos, y Primož Roglič, quien terminó tercero tras ser uno de los protagonistas de la jornada. El esloveno intentó dinamitar la carrera con ataques en la subida a Superga, seleccionando el grupo de favoritos, pero no pudo responder al cambio de ritmo definitivo de Pidcock en el tramo final.

1. Thomas Pidcock - Ineos Grenadiers - 3:48:45

2. Tobias Halland Johannessen - Uno-X Mobility - a 0:04

3. Primož Roglič - Red Bull - Bora - Hansgrohe - a 0:05

4. Giulio Pellizzari - Red Bull - Bora - Hansgrohe - a 0:11

5. Oier Lazkano - Movistar Team - a 0:13

6. Jefferson Alexander Cepeda - EF Education - EasyPost - a 0:15

¿Cuáles serán las próximas carreras de Milán-Turín 2026?