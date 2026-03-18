James se sinceró después de su debut en Minnesota: “Fue duro entrar”

La espera de más de 120 días acabó para que James David Rodríguez volviera a sumar minutos de manera oficial en una competencia. Después de salir del Club León y de jugar los amistosos en la Fecha FIFA de noviembre con la Selección Colombia contra Nueva Zelanda y Australia, el volante colombiano disputó 25 minutos con el Minnesota United en la fecha pasada.

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Sobre los 65 minutos en el partido que ya estaba resuelto entre el Vancouver Whitecaps y Minnesota United, James Rodríguez ingresó al campo de juego para intentar decorar el marcador. Entró en un contexto desfavorable con un resultado de 5-0 para los canadienses y que terminó en un 6-0.

Este es el resultado más abultado en contra del ex Real Madrid superando el 6-1 de Ecuador contra Colombia y de Palmeiras 5-0 Sao Paulo. Con esto inició la historia oficialmente de James Rodríguez en la MLS que espera afianzarse tanto en el equipo como en la próxima fecha cuando enfrenten al Seattle Sounders.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE JAMES RODRÍGUEZ TRAS SU DEBUT

Esos poco más de 25 minutos en los que estuvo en cancha fueron positivos para ir sumando regularidad después de una ausencia de más de cien días, además de un análisis en el que afirmó que se siente bien físicamente para tener mayor protagonismo en los próximos partidos.

A lo largo del tiempo que estuvo en cancha, el cucuteño tuvo un porcentaje del 78 en precisión de pases, e intentó combinar con sus compañeros para romper el arco del Vancouver Whitecaps en un momento difícil, incómodo y en un contexto difícil de entender.

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Después del partido, James Rodríguez habló con el medio Pioneer Press y señaló que, “fue duro entrar así (el domingo); ya íbamos perdiendo por muchos goles. Pero entré para hacer mi trabajo, que es intentar jugar bien en tan solo unos minutos. Creo que jugué bien. Personalmente me siento bien”.

Además, aseveró que poco a poco viene tomando su mejor forma y que está bien físicamente, “siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas a lo largo de mi dilatada carrera. Me estoy adaptando a este nuevo estilo de fútbol y, como digo, siempre quiero ayudar al equipo a ganar y jugar bien”.

EL FUTURO DE JAMES RODRÍGUEZ

Una vez resuelto su futuro firmando con el Minnesota United, James Rodríguez tendrá un vínculo hasta el Mundial con posibilidades de extenderlo. Ya se acerca la Copa del Mundo, y el volante colombiano dejó claro que no quiere hablar todavía de sus próximos pasos.

Lo que está definido es que no quiere retirarse en una edad longeva y que puede dar un paso al costado cuando termine el Mundial. No obstante, James afirmó que, “no quiero pensar en el futuro porque, para mí, pensar en lo que viene no es bueno. Siempre vivo el presente. Y por ahora, estoy aquí. Quiero ayudar. Después del Mundial, ya veremos”.

Hace unos días, se habló también de la posibilidad de jugar en la Liga BetPlay para ponerle fin a su carrera deportiva. Ese podría ser un camino en su futuro si se termina confirmando su interés de vestir los colores de un club de Colombia. Habrá que esperar las decisiones que tomará James cuando termine el Mundial de 2026.

PRÓXIMO RETO DE JAMES RODRÍGUEZ EN LA MLS

En medio de la espera por la convocatoria de la Selección Colombia para la Fecha FIFA en donde seguramente estará James Rodríguez para enfrentar a Croacia y Francia, el capitán del combinado nacional espera llegar con ritmo. Antes de concentrar con todo el equipo, Rodríguez tendrá un reto en Estados Unidos.

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La MLS continúa y el Minnesota United buscará sumar otros tres puntos para no perder pisada en la tabla de posiciones. Su próximo partido será contra el Seattle Sounders en condición de local. Este podría ser el estreno de James Rodríguez en su estadio para ganarse a la hinchada que espera ver todo su talento que sigue dando de qué hablar.