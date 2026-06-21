Pogacar, campeón del Tour de Suiza; así quedó la clasificación general

Tadej Pogacar conquistó este domingo en Villars-sur-Ollon su primer Tour de Suiza, después de haberse adjudicado también la etapa reina en montaña, para poner fin a cinco días en los que se mostró imperial a dos semanas del inicio del Tour de Francia.
Luego de un recorrido de 150,7 kilómetros y más de 4.500 metros de desnivel positivo en los Alpes, el ogro esloveno esperó a la última ascensión, a 8 kilómetros para meta, para escaparse en solitario del grupo de favoritos y dar alcance uno a uno a los fugados del día.
Se trata de su duodécima victoria en tan solo dieciséis días de competición esta temporada: un ratio propio de un caníbal, que le permite alcanzar en número de victorias en 2026 a su rival danés Jonas Vingegaard, reciente vencedor del Giro.
Pogacar llegó a meta este domingo siete segundos antes que el francés Lenny Martínez (2º).
"Ha sido un día muy duro, el recorrido era realmente exigente y el equipo ha hecho un trabajo estupendo", confesó a Eurosport el líder del UAE.
En la general, el doble campeón del mundo terminó con más de 6 minutos y medio de ventaja sobre el ecuatoriano Richard Carapaz. El checo Mathias Vacek completó el podio a casi 7 minutos.
El líder del UAE firmó su tercer triunfo de la semana, después de haber dejado sentenciada la prueba ya en la primera etapa, el miércoles, con 72 km en solitario, y de superar por cuatro centésimas a Mathieu Van der Poel en la contrarreloj del sábado.
Clasificación de la etapa
1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) los 150,7 km en 4 h 12:24.
(velocidad media: 35,8 km/h)
2. Lenny Martinez (FRA/TBV) a 7.
3. Bart Lemmen (NED/TVL) 1:33.
4. Jarno Widar (BEL/LOI) 1:53.
5. Matthew Riccitello (USA/DCT) 1:53.
6. Enric Mas (ESP/MOV) 1:53.
7. Richard Carapaz (ECU/EFE) 2:00.
8. Tobias Foss (NOR/IGD) 2:05.
9. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 2:07.
10. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:12.
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Clasificación general final
1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 15 h 08:43.
2. Richard Carapaz (ECU/EFE) a 6:32.
3. Mathias Vacek (CZE/LTK) 6:53.
4. Tobias Foss (NOR/IGD) 7:34.
5. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 7:51.
6. Brandon McNulty (USA/UAD) 7:53.
7. Matthew Riccitello (USA/DCT) 8:46.
8. Primož Roglic (SLO/RBH) 9:23.
9. Sergio Higuita (COL/XAT) 9:26.
10. Bart Lemmen (NED/TVL) 9:44.
11. Wilco Kelderman (NED/TVL) 9:59.