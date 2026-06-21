En Colombia reconocen lo que hay que mejorar para ganarle al Congo en el Mundial

La Selección Colombia se prepara para enfrentar este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido de la fecha 2 del grupo K, que tendrá su pitazo inicial a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano.

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El equipo colombiano afrontará el compromiso con el objetivo de sumar una nueva victoria para asegurar la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural venció 3-1 a Uzbekistán.

Los cuidados que debe tener Colombia Vs Congo

Este domingo 21 de junio, Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo, describió las virtudes que ha estudiado Colombia sobre el Congo y los cuidados que hay que tener.

"Son muy rápidos, muy físicos, los desequilibras y rápidamente se ordenan. Tenemos que estar muy fríos, tener claro que en los primeros minutos van a mantener la energía, pero hay partidos que no se ganan en el primer tiempo, se trabajan y luego de abren los espacios. Hay que tener cuidado en todas las zonas, son muy potentes", afirmó.

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Perea agregó que la concentración será determinante en el partido de este martes.

"La concentración, pensamos que son los defensas los que tienen que atajar las contra, los primeros que tienen que activarse son los delanteros, son los responsables que la pelota no llegue en buena condición al rival, todo parte de ahí, cuando hablamos de defensa hablamos de defensa en equipo", dijo.

Finalmente, Amaranto reconoció que la Selección Colombia tiene aspectos que mejorar para lograr un buen resultado contra el Congo.

"Siempre hay margen de mejora, ser más precisos y profundos por momentos. Dentro de un partido hay muchos partidos y hay que ajustar. Llevamos la iniciativa en un porcentaje alto, cuando se toman riesgos se dan ventajas atrás. Siempre se puede mejorar y todos estamos abiertos a buscar donde hay margen de mejora. En el Mundial está siendo muy difícil ganar", explicó.