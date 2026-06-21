Copa del Mundo 2026: cinco selecciones aseguraron su clasificación a 16avos de final

La Copa del Mundo 2026 está en pleno desarrollo y al disputarse gran parte de los compromisos de la segunda fecha de la fase de grupos, por lo menos cinco selecciones han confirmado la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

Selecciones clasificadas a 16avos de final del Mundial

La primera selección en lograr la clasificación fue la de México, que después de celebrar victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur, se adueñó de la primera casilla del grupo A con seis unidades.

Por otro lado, Estados Unidos, con sus triunfos sobre Paraguay y Australia, llegó a seis puntos para ser puntero de la zona D.

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También confirmó su clasificación la selección de Alemania, que a pesar de sufrir para derrotar a Costa de Marfil, ya cuenta con seis puntos para ser primero del grupo E.

En la jornada del sábado, Países Bajos y Japón aseguraron el boleto a la siguiente ronda al superar a Suecia y Túnez, respectivamente, y con cuatro unidades cada seleccionado se confirmaron en la siguiente ronda.