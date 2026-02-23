Pogacar contra las cuerdas: Del Toro le envía tajante mensaje

Isaac Del Toro se quedó con el primer lugar de la clasificación general del UAE Tour 2026 al conseguir dos victorias de etapa y lograr una ventaja de 20'' sobre el italiano Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) y 1'14'' con respecto al australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), quienes completaron el podio.

El ciclista mexicano es sin duda alguna uno de los prospectos más destacados en el mundo del ciclismo y lo ha venido demostrando con el pasar de las temporadas. Del Toro se convirtió en una de las piezas más importantes del UAE Team Emirates, equipo en donde también milita la estrella, Tadej Pogacar, y al cual le envió un contundente mensaje antes de su siguiente carrera.

Lea también Isaac del Toro definió su próximo reto, tras ganar el UAE Tour

Del Toro le mete presión a Pogacar por el liderazgo del UAE Team

Tras una campaña exitosa en 2025 en la que se consolidó como una de las grandes promesas del ciclismo mundial, sumando 18 victorias y destacando en el Giro de Italia 2025 al quedarse muy cerca del título y tras obtener el reconocimiento al mejor joven de la competencia con la Maglia Bianca, haciendo que del Toro llegue a Emiratos Árabes Unidos con un estatus real y una gran responsabilidad dentro del pelotón.

El mexicano arrancó el 2026 de la mejor manera, habiéndose ganado el voto de confianza del equipo para ser líder en el UAE Tour tras la ausencia de Pogacar, y le correspondió de la mejor manera al quedar campeón con una sólida participación durante las siete etapas.

Lea también Peligra el Mundial en México tras ola de violencia: esto dice FIFA

Del Toro no se guardó nada y expresó públicamente su orgullo por liderar al equipo tras la ausencia de Pogacar en esta carrera, destacando que el UAE Tour no es simplemente su primera competencia del año. Reconoció que todavía le hace falta mucho por aprender, pero procura que en su futuro no se cometan errores, intentando seguir el ejemplo de un "fenómeno" como Tadej.

“Quiero ser más constante con mi rendimiento, quiero aprender sobre qué tipo de ciclista puedo seguir desarrollando, siendo más consistente con mis buenas actuaciones y poder estar más atento en competición. Mi trabajo es aprender todavía, estoy progresando rápido y ya estoy asumiendo un poco más de liderazgo. Intento hacerlo con toda la pausa posible para no cometer errores en el futuro”.

“Tadej es un fenómeno. Todo lo que mueve en el deporte... Él es uno de los culpables de haber cambiado el ciclismo. La gente que lo apoya quiere reflejarlo en alguien más (sobre él) y eso es algo muy especial"

En otras noticias: Entrevista a Egan Bernal - Campeón Nacionales de Ruta 2026 | Gregarios 2026

Próxima carrera de Isaac del Toro en 2026

El mexicano permanecerá algunos días entrenando en San Marino antes de integrar la nómina del UAE Team Emirates que disputará la Strade Bianche el próximo 7 de marzo.

Posteriormente, el mexicano liderará al UAE Team Emirates en la Tirreno Adriático, que se llevará a cabo desde el 9 hasta el 15 de marzo.