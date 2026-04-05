Pogacar debió ser descalificado y es el polémico ganador del Tour de Flandes 2026

En los últimos años, el Tour de Flandes ha ganado aún más relevancia gracias a la participación de figuras que también destacan en grandes vueltas, lo que ha enriquecido el espectáculo y ha diversificado los estilos en competencia.

La clásica belga, disputada el 5 de abril entre Amberes y Oudenaarde, ofreció una jornada vibrante marcada por la dureza del pavé, las emblemáticas cotas flamencas y un desenlace protagonizado por un pelotón internacional encabezado por Tadej Pogacar y un podio de élite que contó con figuras como Van der Poel y Evenepoel, pero en donde la polémica también fue protagonista, ya que dos de los ciclistas del podio se saltaron el reglamento.

Pogacar y Evenepoel pudieron ser descalificados del Tour de Flandes

Con un recorrido de aproximadamente 278 kilómetros, incluyó 16 muros y varios sectores adoquinados, elementos que definieron una carrera de desgaste extremo en donde fue el ciclista esloveno el que mostró mejor resistencia y capacidad física para llevarse un nuevo título en su palmarés.

El gran vencedor fue Tadej Pogačar, quien firmó una actuación dominante para quedarse con su tercer título en esta clásica. El pedalista de 27 años lanzó un ataque decisivo en los kilómetros finales, aprovechando los exigentes tramos del Oude Kwaremont y el Paterberg, donde marcó diferencias definitivas frente a sus rivales.

La competencia tuvo como principales protagonistas a corredores de primer nivel como Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel. Van der Poel fue el único capaz de seguir el ritmo de Pogacar durante buena parte del tramo final, pero terminó cediendo ante la potencia del esloveno y cruzó la meta en la segunda posición. Mientras que Evenepoel, en su debut en esta clásica, completó el podio con una actuación destacada.

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A pesar de la gran carrera que se disputó, varios de los pedalistas rivales, fanáticos y demás se empezaron a preguntar y causar revuelo sobre uno de los momentos más polémicos de la jornada y el cual ocurrió en la primera mitad de la carrera, cuando el pelotón se dividió en un paso a nivel por la llegada de un tren.

Algunos corredores, entre ellos Pogacar y Evenepoel, continuaron pese a las señales, mientras otros como Van der Poel se detuvieron, generando debate sobre posibles sanciones. Aunque finalmente no hubo descalificaciones, el incidente marcó el desarrollo táctico de la prueba.

¿Cuál sería la sanción que recibirían Pogacar y Evenepoel?

Según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), cuando un paso a nivel está activado, es decir, con luces, barreras bajando o señalización de tren cercano, los corredores están obligados a detenerse. No hacerlo se considera una infracción grave por el riesgo que implica.

En casos como el de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel, las posibles sanciones contempladas por la UCI son: