El Barcelona no se confía en La Liga: "Quedan partidos"

El Barcelona de Hansi Flick se perfila como campeón de La Liga de España tras su triunfo sobre el Atlético de Madrid y la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Mallorca.

Pese a contar con una diferencia de siete puntos, lo cierto es que el entrenador del Barcelona aún no se confía de tener el torneo en su poder y fue más que claro en rueda de prensa sobre lo que resta de temporada.

"La Liga no está terminada. Quedan partidos por delante. Hoy hemos ganado tres puntos importantes ante un rival difícil, pero queda trabajo por delante. Estamos muy felices por los tres puntos de hoy", mencionó tras el triunfo ante el Atleti.

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Al referirse a las tarjetas y la actuación del VAR, Flick señaló que, a su juicio, la acción de Gerard Martín no era roja. "Para mí no era tarjeta roja. No lo he visto por televisión, pero en el campo no me ha parecido tarjeta roja", indicó.

También explicó que está a la espera de los resultados de las pruebas que se le harán a Marc Bernal y Ronald Araujo, que salieron lesionados del partido ante el Atlético. "Vamos a esperar los resultados de las pruebas. Esperemos que no sea nada importante. Quedan unos días para el partido de la Champions y esperemos que no sean lesiones importantes".

Del mismo modo, Flick habló sobre el nivel de Lamine Yamal tras la fecha FIFA y su importancia en el equipo.

"Lamine lo ha dado todo. He hablado con él en el vestuario. Ha intentado de todas las formas marcar un tanto. Seguramente su enfado ha sido porque ha intentado marcar el segundo tanto de todas las formas posibles y no lo ha conseguido. No ha tenido suerte para marcar goles, pero lo ha dado todo. Regateó y lo intentó, pero no marcó. En el vestuario estaba bien", dijo el entrenador del Barcelona.