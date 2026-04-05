Tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 tras la primera fecha

La FIFA autorizó en 2025 que, de dicho año al 2030, se jugará el Sudamericano Sub-17 con miras a sellar los clasificados para el Mundial de la categoría que anualmente se jugará en Catar. Colombia tuvo un certamen mundialista el año pasado en el que pasó a dieciseisavos de final y cayó con Francia en esa fase.

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En esta oportunidad, Colombia quedó en el Grupo A con Ecuador, Paraguay, Uruguay y Chile. En la primera fecha, los colombianos tuvieron descanso y apenas harán su debut en la segunda jornada cuando se vean las caras con los ecuatorianos.

Sin duda alguna, será importante ganar lo que queda para poder sellar la clasificación y soñar con el Mundial. No obstante, el grupo no es para nada sencillo para las pretensiones del cuadro cafetero.

Durante los primeros partidos, Ecuador se enfrentó con Paraguay en el debut del Sudamericano Sub-17, mientras que Uruguay tuvo que lidiar con Chile. Por su parte, el Grupo B tuvo los juegos entre Argentina vs Perú y Brasil que no pasó problemas con Bolivia.

RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA DEL SUDAMERICANO SUB-17

Con Colombia descansando, Ecuador enfrentó a Paraguay y Chile a Uruguay en juegos en los que se empieza a adueñar la ‘Tri’ de la parte alta del Grupo A. Los ecuatorianos superaron a los locales gracias a los goles de Matthews Soto y de Hólger Quintero. Los paraguayos marcaron por medio de Lucas Romanach.

En el duelo entre Chile y Uruguay todo quedó en tablas con un empate a un tanto que arrancó con victoria charrúa gracias a Gabriel da Silva y de manera agónica, Lucas López empató en el agregado. Para la siguiente fecha, Colombia enfrentará a Ecuador, mientras que los uruguayos se verán con Paraguay.

Por el grupo B, Perú enfrentó a Argentina con una victoria categórica de los argentinos con un 1-4 gracias a las anotaciones de Alan Alcaraz y de Tobías Goytia, cada uno en dos ocasiones y por los peruanos marcó José Aranda.

Mientras tanto, la fecha la cerró Brasil con una goleada a Bolivia, que, en el papel, sería el rival más débil en esta pelea por sellar la clasificación. Un 5-0 con anotaciones de Eduardo Conceicao, tres de Kaue Furquim y Eduardo Pape que completó el triunfo,

En la próxima fecha, Venezuela hará su debut en el grupo B contra Bolivia, mientras que Perú se cita con Brasil con la necesidad de sumar de a tres. Argentina, que lidera junto con los brasileños descansará en la segunda jornada.

TABLA DE POSICIONES DEL SUDAMERICANO SUB-17

Grupo A

1. Ecuador | 3 puntos | +1 DG

2. Chile | 1 punto | 0 DG

3. Uruguay | 1 punto | 0 DG

4. Colombia | 0 puntos | 0 DG

5. Paraguay | 0 puntos | -1 DG

Grupo B

1. Brasil | 3 puntos | +5 DG

2.Argentina | 3 puntos | +3 DG

3. Venezuela | 0 puntos | 0 DG

4. Perú | 0 puntos | -3 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -5 DG