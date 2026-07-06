Pogacar ganó la tercera etapa y es nuevo líder del Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 continúa en marcha y lo hace de la mejor manera con la etapa 3 que se afronta este lunes 6 de julio, día en el que se vive la primera gran jornada de montaña con una exigente tercera etapa entre Granollers, en España, y la estación de esquí de Les Angles, en Francia.

Fueron cerca de 196 kilómetros de recorrido y casi 4.000 metros de desnivel acumulado, en una fracción que marcará el primer examen serio para los aspirantes a conquistar el maillot amarillo, en donde se mantiene firme Jonas Vingegaard, pero con duros contendientes atrás, tal como Isaac del Toro y el propio ganador de la etapa 3, Pogacar.

Ganador de la etapa 3 del Tour de Francia

Después de dos días en territorio español, la carrera cruza los Pirineos con un trazado que incluye ascensos de gran dificultad, entre ellos la Collada de Toses y el Col du Calvaire, antes del ascenso final a Les Angles. Aunque la subida definitiva no presenta rampas extremadamente duras, el desgaste acumulado terminó favoreciendo a Alex Baudin.

El esloveno escribió otra página importante de su carrera deportiva al conquistar la tercera etapa del Tour de Francia 2026, una exigente jornada de montaña entre Granollers y la estación de Les Angles que representó el primer gran examen para los favoritos de la clasificación general.

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El corredor del UAE Team Emirates fue el más fuerte de la escapada del día, dejando atrás a grandes figuras como Del Toro, Vingegaard y Evenepoel, aunque no con mucha ventaja en el reloj, y coronó una actuación memorable con una victoria en solitario en territorio francés con un tiempo de.

Pogacar supo leer a la perfección el desarrollo de la etapa. Desde los primeros kilómetros se metió en la fuga junto a otros especialistas, consciente de que el perfil montañoso ofrecía una oportunidad ideal para sorprender a los equipos de los principales candidatos al título. A medida que la carrera avanzó por los Pirineos, el francés administró sus fuerzas con inteligencia hasta lanzar el ataque definitivo en los últimos ascensos, donde ninguno de sus compañeros de escapada pudo responder.