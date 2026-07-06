Diez selecciones que se han quedado sin técnico durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha dejado sorpresas dentro del terreno de juego. A medida que avanza el torneo, ya son diez las selecciones que se quedaron sin director técnico, ya sea por renuncias, finalización de contratos o decisiones tomadas tras los resultados obtenidos.

Los casos más recientes son los de Carlos Queiroz y Javier Aguirre. El portugués se despidió de la selección de Ghana con un emotivo mensaje en redes sociales luego de la eliminación ante Colombia en los dieciseisavos de final, mientras que el mexicano confirmó el cierre de su ciclo tras la derrota del Tri frente a Inglaterra en los octavos de final.

En el caso de Queiroz, su contrato estaba ligado únicamente a la participación de Ghana en el Mundial. Aunque la Federación Ghanesa de Fútbol aseguró que aún no ha recibido una renuncia formal, el mensaje publicado por el estratega dejó entrever que su etapa con las Estrellas Negras llegó a su fin.

Por su parte, la salida de Javier Aguirre ya estaba prevista. La Federación Mexicana de Fútbol había anunciado con anterioridad que Rafa Márquez asumiría el proyecto rumbo al Mundial de 2030, por lo que el 'Vasco' aprovechó su última rueda de prensa para despedirse y desearle éxito a su sucesor.

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El primer entrenador en abandonar su cargo durante el torneo fue Sabri Lamouchi, quien dejó la selección de Túnez apenas iniciada la competencia, después de la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en la fase de grupos.

Posteriormente también se marcharon Steve Clarke, de Escocia; Miroslav Koubek, de República Checa; Hong Myung-bo, de Corea del Sur; y Marcelo Bielsa, quien puso fin a su ciclo con Uruguay tras la eliminación en la primera ronda.

Los dieciseisavos de final también cobraron varias víctimas. Sebastián Beccacece dejó Ecuador después de no superar esa instancia, al igual que Ronald Koeman, cuyo proceso con Países Bajos llegó a su fin.

Otro de los nombres que sorprendió fue el de Julian Nagelsmann. El entrenador alemán también abandonó el cargo luego de que su selección quedara eliminada en los dieciseisavos de final, poniendo punto final a un proyecto que no alcanzó las expectativas.

Los diez técnicos que han salido durante la Copa del Mundo

Hasta el momento, los diez entrenadores que dejaron sus selecciones durante el Mundial 2026 son: Sabri Lamouchi (Túnez), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania), Javier Aguirre (México) y Carlos Queiroz (Ghana).

Con el torneo entrando en su fase decisiva, no se descarta que la lista aumente en los próximos días, pues varias federaciones ya comenzaron a evaluar el rendimiento de sus seleccionadores con miras al siguiente ciclo mundialista.