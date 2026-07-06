[Video] Mal día para Egan en el Tour: un terrible ataque fue opacado por un pinchazo

La tercera etapa del Tour de Francia 2026 dejó un momento de frustración para Egan Bernal. El colombiano intentó mover la carrera con un valiente ataque, pero un pinchazo terminó frenando sus aspiraciones.

Así es el recorrido de la tercera etapa del Tour de Francia

La fracción, de 195,9 kilómetros entre Granollers y Les Angles, presenta un recorrido de media montaña con dos puertos de tercera categoría, uno de primera y un ascenso final de tercera.

A unos 119 kilómetros de la meta, Bernal aceleró el ritmo y se marchó al frente de la carrera, dando muestras de ambición y buenas sensaciones en una jornada clave para la clasificación general.

Sin embargo, cuando rodaba en cabeza, el ciclista del Netcompany Ineos sufrió un pinchazo que lo obligó a detenerse para cambiar de bicicleta, perdiendo todo el impulso que había conseguido con su ataque.

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El percance le costó cerca de 40 segundos respecto al grupo principal, una diferencia importante teniendo en cuenta el alto ritmo que imponían los favoritos en ese momento de la etapa.

Video: Egan Bernal atacó y se pinchó HOY en el Tour

Con el paso de los kilómetros, Bernal regresó al grupo principal gracias al trabajo de su equipo. No obstante, el esfuerzo realizado para cerrar el hueco pareció pasarle factura.

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A falta de 45 kilómetros para la llegada, el colombiano continúa junto al lote principal, aunque ya no muestra la misma explosividad con la que intentó romper la carrera y, por ahora, parece haber dejado de lado la posibilidad de un nuevo ataque.

La etapa sigue abierta y el desenlace en el ascenso final podría provocar nuevos movimientos entre los favoritos. Entretanto, Egan espera recuperar sensaciones y minimizar las consecuencias del infortunado pinchazo.