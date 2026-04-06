Pogacar no descansa: próximo reto después de ganar el Tour de Flandes

Tadej Pogacar se consolida cada vez más como uno de los mejores ciclistas en la historia de este este deporte, teniendo en cuenta las importantes victorias que ha conseguido y el espectáculo que le brinda a los aficionados en cada carrera.

En la temporada 2026, el esloveno, como ha sido costumbre últimamente, ha ganado todo lo que ha corrido. En lo que va del año, Pogacar ya conquistó la Strade Bianche, la Milano San Remo y el pasado fin de semana ganó su tercer Tour de Flandes.

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Pogacar prepara su próximo reto

Pocas horas después de ganar el Tour de Flandes, Tadej Pogacar retomó los entrenamientos y ya prepara el que será su próximo gran reto de la temporada 2026.

A través de sus redes sociales, Pogacar compartió algunos videos entrenando junto a su pareja Urška Žigart.

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Teniendo en cuenta el calendario que se había establecido, el esloveno afrontará el próximo 12 de abril la París Roubaix, único de los cinco monumentos del ciclismo que aún no ha ganado.

Cinco monumentos en un año

Después de ganar el pasado 21 de marzo la Milano San Remo, clásica que no había agregado a su palmarés, Tadej Pogacar podría sumarse el prestigioso grupo que integran Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck y Rik Van Looy, como los únicos ciclistas que han ganado los cinco monumentos del ciclismo mundial.

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Para lograrlo, el esloveno tendrá que imponerse en la París Roubaix, tradicional prueba denominada como el "infierno del norte", que resulta exigente por sus tramos adoquinados y meta en el históruco velódromo de Roubaix.

El esloveno ya ha ganado Milano San Remo (2026). Tour de Flandes (20236, 2025 y 2026), Lieja Bastoña Lieja (2021, 2024 y 20259 y Giro de Lombardía (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025).