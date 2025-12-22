Pogacar tiene punto débil; revelan la clave para poder vencerlo

Los equipos de la UCI World Tour ya han realizado movimientos en sus plantillas y se han reforzado para las competencias de la próxima temporada, todos buscando sumar victorias que los ponga en la élite del ciclismo internacional, donde sin dudas está el esloveno Tadej Pogacar.

El pedalista que a sus 27 años ya suma 4 títulos en el Tour de Francia, un Giro de Italia, dos campeonatos mundiales y 109 victorias a lo largo de su exitosa carrera deportiva, volverá a empezar una nueva temporada en el ciclismo defendiendo los colores del UAE Team Emirates y siendo el rival que todos quieren vencer.

Revelan el punto débil de Tadej Pogacar

‘Pogi’ ha demostrado un nivel arrasador en el circuito y ha dejado a sus rivales con los brazos cruzados pese a las múltiples estrategias que han realizado por verlo desfallecer, un corredor único que al parecer no tiene techo y que de seguir así difícilmente perderá las carreras que se ponga al frente.

Pues bien, analizando la carrera de Pogacar hay un aspecto que lo puede poner en jaque y son las caídas en medio de la competencia, algo que ha venido sufriendo en algunas carreras y que ha sabido sobrellevar de manera magnífica, ganando incluso etapas de grandes vueltas o importantes clásicas del ciclismo.

Así le pasó en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2023, una caída le provocó fractura de muñeca y la lesión le impidió que no llegase al 100% a un Tour de Francia donde fue derrotado por Jonas Vingegaard, además, en la última París Roubaix, cayó a 38 km de meta y luego no pudo alcanzar a Mathieu Van der Poel.

Por último, en la Strade Bianche de 2025, Pogacar sufrió una dura caída a 50 km de meta, sin embargo, aquella vez dio muestras de su poderío sobrenatural y a pesar de las heridas el esloveno volvió a la carrera y pudo ganar con un ataque sobre Tom Pidcock a 19 km del final.

El antecedente que pudo dejar a Pogacar sin el Tour de Francia 2025

Con el nivel mostrado por Tadej Pogacar, sus máximos rivales tendrían que acudir a un error del esloveno para poder vencerlo, caídas o problemas mecánicos que podrían ser bien aprovechados por los otros equipos, más aun teniendo en cuenta un antecedente que puso al UAE en el centro de las críticas.

Y es que en la etapa 11 del Tour de Francia 2025, el esloveno fue derribado por Tobias Johannessen y el Team Visma decidió esperar a Pogacar y no apretar el paso, algo que el UAE no hizo en la Coppa Agostoni de este año, cuando Adam Yates no quiso esperar a Carlos Canal, del Movistar Team, que sufrió un pinchazo cuando ambos se iban a disputar la victoria en un cara a cara.