Ranking UCI: así terminaron los ciclistas colombianos y las figuras del ciclismo el 2025

La temporada 2025 del ciclismo internacional dejó grandes emociones en las principales pruebas del calendario. Simon Yates (Team Visma Lease a Bike), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) se consolidaron como los grandes ganadores del año al imponerse en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, respectivamente.

Pogacar, además, demostró su dominio al imponerse en el Campeonato Mundial de Ruta y por finalizar en el primer lugar del ranking UCI.

El esloveno registró un total de 11680 puntos, mientras que la segunda posición fue para el danés Jonas Vingegaard con 5944.14 unidades. El top 3 lo cerró la gran revelación del año, el mexicano Isaac del Toro con 5664 puntos.

Los colombianos en 2025

Por Colombia, el ciclista más destacado fue Egan Arley Bernal, quien fue séptimo en el Giro de Italia y 17 en la Vuelta a España.

Lo hecho en 2025 le permitió a Egan para ser 36 en el ranking UCI.

A Egan lo siguieron Santiago Buitrago en la casilla 75 con 1077.5 unidades y Harold Tejada en el puesto 108 con 795 puntos.

Top 10 tanking UCI 2025

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 11680 puntos

2. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) 5944.14 puntos

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 5664 puntos

4. Mads Pedersen (Lidl Trek) 5074.45 puntos

5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) 4331.07 puntos

6. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) 4118 puntos

7. Thomas Pidcock (Q36.5 PRO CYCLING TEAM) 3904.38 puntos

8. Mathieu Van Der Poel (ALPECIN-DECEUNINCK) 3838 puntos

9. Óscar Onley (Team Picnic Post NL) 2910 puntos

10. Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike) 2908 puntos

Colombianos en el ranking UCI 2025

36. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 1742.5 puntos

75. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 1077.5 puntos

108. Harold Tejada (Astana) 795 puntos

113. Einer Rubio (Movistar) 765 puntos

201. Juan Sebastiáon Molano (UAE Team Emirates) 473.14 puntos

279. Sergio Andrés Higuita (Astana) 322 puntos

317. Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) 276 puntos

492. Nairo Quintana (Movistar) 160 puntos