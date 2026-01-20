Tour Down Under 2026: clasificación general tras el prólogo; así van los colombianos

Comenzaron de manera oficial las competencias del UCI WorldTour 2026, calendario ciclístico de máximo nivel mundial, con la edición 26 del Tour Down Under en donde justamente el protagonismo está enmarcado por ciclistas del continente americano.

La competencia que se lleva a cabo en suelo australiano comenzó de buena forma el martes 20 de enero con un prólogo emocionante en las calles de Adelaida, marcando el inicio oficial de la temporada de ciclismo en ruta. El inicio de la carrera comenzó con un recorrido de 3.6 kilómetros en donde fue uno de los compañeros de Egan Bernal, Sam Watson, quien se llevó el triunfo y liderazgo de la clasificación general.

Clasificación general Tour Down Under: así van los colombianos

El británico del INEOS Grenadiers, se llevó la victoria tras completar el trayecto en tan solo 4 minutos y 16 segundos, superando por menos de un segundo a su compatriota, Ethan Vernon. Watson no solo consiguió la primera victoria del Tour Down Under 2026, sino que además se enfundó el maillot ocre de líder general, símbolo del dominio provisional en la clasificación.

A pesar de que el top 10 estuvo comandado por ciclistas del "viejo continente" y de Australia, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, defensor del título logrado en la edición anterior de la carrera, fue el mejor latinoamericano de este corto arranque de la competencia, ubicado a solo nueve segundos del líder en la casilla #23.

Mientras que por el lado de los ciclistas colombianos su participación en este primer reto fue prometedor, dejando al bogotano, Santiago Buitrago, del equipo Bahrain – Victorious, como el mejor colombiano, en el puesto 68° a 16 segundos de Watson. Mientras que Juan Sebastián Molano arribó en la casilla 73 a 18 segundos del líder.

1 Samuel Watson INEOS Grenadiers 04:16

2 Ethan Vernon NSN Cycling Team 0:01

3 Laurence Pithie Red Bull-BORA-hansgrohe 0:03

4 Jay Vine UAE Team Emirates-XRG 0:04

5 Pierre Gautherat Decathlon CMA CGM Team 0:05

6 Mauro Schmid Team Jayco-AlUla 0:05

7 Maikel Zijlaard Tudor Pro Cycling Team 0:05

8 Tim Torn Teutenberg Lidl-Trek 0:05

9 Oliver Bleddyn Australia 0:05

10 Jensen Plowright Alpecin-Premier Tech 0:07

68 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:16

73 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates-XRG 0:18

¿Cuándo será la primera etapa del Tour Down Under 2026?

La primeraetapa entre Norwood y Uraidla se llevará a cabo el miércoles 21 de enero será importante para la general y contará con los primeros 120.6 km, con puertos exigentes en el menú. De inicio subida a Norwood, y en dos ocasiones se ascenderá “Corkscrew”, un muro para probar a los favoritos. Además el final es ondulado.















