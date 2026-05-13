¿Preocupación con Egan Bernal? contó lo que realmente le pasó en la etapa 4 del Giro de Italia

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal pasó un día complicado el martes 12 de mayo, mientras disputaba la etapa 4 del Giro de Italia, que tuvo como gran desafío el ascenso al Cozzo Tunno, único puerto de montaña de la jornada, que fue clasificado como de segunda categoría.

Bernal no pudo aguantar el ritmo y permanecer en el pelotón principal a falta de 45.3 kilómetros para la meta, teniendo en cuenta el fuerte paso que puso el Movistar Team.

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El colombino cedió terreno y quedó relegado, por lo que tuvo que recibir el apoyo de su compañero de equipo Ben Turner para llegar a la cima del ascenso y posteriormente en el descenso disminuir la diferencia y retomar al grupo de favoritos.

A pesar del susto, Egan no perdió tiempo y cruzó la meta en el pelotón principal, por lo que se mantuvo en el top 5 de la clasificación general.

Egan Bernal contó lo que le pasó en la etapa 4 del Giro de Italia

Este miércoles 13 de mayo, Egan Bernal habló antes del inicio de la etapa 5 y dio a conocer lo que realmente le pasó en la cuarta jornada del Giro de Italia.

"No sé, fue una sorpresa, tenía el pulso súper alto, sentía que me iba a morir, tenía el pulso durante más de 20 minutos a más de 190 en pulso. No tenía ni dolor de piernas. Era como cuando uno acelera un carro y va a tope y va sobre revolucionado y nada intenté aguantar lo más que pude, pero iba al límite", dijo.

La situación de Bernal encendió las alarmas en sus aficionados con posibles problemas en sus salud pero el mismo pedalista aseguró que ha vivido situaciones similares en toda su carrera profesional.

"No es lo mejor, pero sabemos cómo es esto, hay que tomarlo día a día. Días como estos en mi carrera he tenido muchísimos y después el cuerpo da la vuelta", agregó.

Así le fue a Egan Bernal en la etapa 5 del Giro de Italia este miércoles 13 de mayo

Este miércoles 13 de mayo, en la etapa 5 del Giro de Italia, Egan Bernal no tuvo problemas para completar la jornada en el grupo de favoritos, a pesar de las condciones climáticas.

Y es que durante toda la fracción se hizo presente una fuerte lluvia, que sin duda condicionó al pelotón de ciclistas.