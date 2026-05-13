Egan Bernal y más colombianos en la general del Giro de Italia - etapa 5

Nueva fecha del Giro de Italia, una de las grandes competencias de ciclismo que se tomarán el mes de mayo con vibrantes recorridos y con una clasificación general de un ciclista local como Giulio Ciccone que quedó en la cima después de la cuarta fracción del martes.

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Con esto, el miércoles 13 de mayo, la continuidad del Giro de Italia siguió entre Praia a Mare como el punto de partida y Potenza como el lugar definitivo. La quinta fracción contó con un recorrido de 203 kilómetros extensos con más de 4,100 metros de desnivel.

Durante estos 203 kilómetros, los ciclistas tuvieron que pasar por pruebas de ascenso en los primeros kilómetros, luego un descenso corto y un perfil llano hasta los 140 kilómetros. Una subida y un descenso definitivo con un desenlace plano.

Además, sobre los 27 kilómetros estaba el primer puerto de montaña en Prestieri de tercera categoría y luego otro puerto de montaña en el ascenso por Montagna Grande di Viggiano de segunda categoría.

ASÍ LE FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA

Einer Rubio protagonizó la escapada junto con Jhonatan Narváez, ganador de la cuarta fracción. La lluvia hizo de las suyas, mientras seguían los fugados en competencia para intentar llegar lejos y poder sumar puntos en los diferentes puertos y en el esprint.

Aunque a falta de 13 kilómetros para el final, Igor Arrieta cayó al suelo por una curva de descenso, el español se repuso y ganó la quinta etapa. A Einer Rubio no le alcanzó solo con la escapada inicial y no pudo llegar en una buena posición para meterse en la parte alta de la clasificación general. Tampoco pudo Egan Bernal y cayó bastante en la general.

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Egan Bernal fue 33 en la carrera a 7:13 con respecto a Igor Arrieta, ciclista español que, a pesar de la caída logró quedarse con la primera posición. Por su parte, Einer Rubio llegó a la línea de meta como el 52 de la etapa a 17:06 de Arrieta. Ambos tuvieron grandes caídas en la clasificación general.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE EGAN BERNAL Y COLOMBIANOS TRAS LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA

1. Eulálio Afonso (POR/Bahrain Victorious) 21:27:23

2. Igor Arrieta (ESP/UAE Team) a 2:51

3. Christian Scaroni (ITA/XDS Astana) a 3:34

4. Andrea Raccagni (ITA/Soudal Quick-Step) a 3:39

Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a ´´

5. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 5:17

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6. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) 6:12

7. Jan Christen (SUI/UAE Team Emirates) a 6:16

8. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a ´´

9. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a ´´

10. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 6:18

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45. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 16:15