Presentación Campeonatos Nacionales de Ciclismo EN VIVO - martes 20 de enero

Este martes 20 de enero se llevó a cabo la presentación oficial de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta, evento que reunirá a los mejores pedalistas del país y que se disputará entre el 5 y el 8 de febrero en territorio de Cundinamarca. La cita marcará uno de los primeros grandes retos del calendario ciclístico colombiano en 2026.

Programación Nacionales de Ciclismo 2026

La programación iniciará el jueves 5 de febrero con la contrarreloj individual para todas las categorías. Ese día, las mujeres juveniles afrontarán un recorrido de 13,2 kilómetros, mientras que las damas sub 23 y élite, al igual que los hombres juveniles, competirán sobre 26,1 kilómetros. Por su parte, los hombres sub 23 y élite deberán enfrentar un exigente trazado de 44 kilómetros.

El viernes 6 de febrero será el turno para las pruebas de ruta en algunas categorías. Las mujeres juveniles recorrerán 67,5 kilómetros, mientras que las damas sub 23 y los hombres juveniles tendrán una distancia de 81 kilómetros, en una jornada pensada para comenzar a marcar diferencias entre los aspirantes al título.

La competencia continuará el sábado 7 de febrero con las pruebas de ruta para hombres sub 23 y mujeres élite, quienes deberán completar un recorrido de 124,5 kilómetros. Esta jornada será clave para definir a varios de los nuevos campeones nacionales.

El cierre de los Campeonatos Nacionales de Ruta será el domingo 8 de febrero con la prueba más llamativa: la ruta para hombres élite. En total, los ciclistas afrontarán 209,9 kilómetros, en un trazado que exigirá fondo, estrategia y fortaleza mental.

Ciclistas que correrán los Nacionales de Ruta 2026

Entre los hombres élite se destaca una nómina de lujo, encabezada por figuras como Egan Bernal, Nairo Quintana, Einer Rubio, Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada, Sergio Andrés Higuita y Brandon Rivera, quienes prometen protagonizar una de las ediciones más competitivas de los Nacionales en los últimos años.

Presentación Nacionales de Ruta: cómo VER EN VIVO HOY martes 20 de enero

La presentación de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026 será este martes 20 de enero a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana). El evento se podrá ver en el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

