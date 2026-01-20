Sam Watson es el primer líder el Tour Down Under 2026

El Tour Down Under abrió oficialmente su telón este martes 20 de enero con un prólogo corto por las calles de Adelaida. Fueron apenas 3,6 kilómetros, suficientes para empezar a marcar jerarquías en la primera prueba del calendario World Tour.

En medio de un trazado urbano explosivo, el británico Sam Watson (INEOS Grenadiers) fue el mejor del día y se convirtió en el primer líder de la carrera. Con apenas 24 años, el corredor firmó una actuación impecable que le permitió enfundarse el maillot ocre tras detener el reloj en cuatro minutos y 16 segundos.

La diferencia fue mínima, pero suficiente para marcar el orden del día. Watson superó por menos de un segundo a su compatriota Ethan Vernon, mientras que el neozelandés Laurence Pithie cedió tres segundos, en un podio que reflejó lo apretado del arranque.

El australiano Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), uno de los grandes candidatos a pelear la clasificación general, se ubicó cuarto, confirmando que los favoritos ya empiezan a mostrar cartas, incluso en jornadas tan breves como esta.

Para el ecuatoriano Jhonatan Narváez, campeón defensor del Tour Down Under, el prólogo dejó un balance no tan bueno. El corredor del UAE cedió ocho segundos frente a Watson, en una jornada que no define, pero sí obliga a estar atento desde temprano.

Watson, vigente campeón británico de ruta, sigue consolidando su nombre en el pelotón internacional. El corredor del Ineos sumó así la sexta victoria de su carrera, luego de haber ganado en 2025 dos etapas de los Cuatro Días de Dunkerque y el prólogo del Tour de Romandía.

En cuanto a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) finalizó en la casilla 68 a 17 segundos del líder, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG) fue 73°, a 18 segundos, en un día pensado más para especialistas que para escaladores.

Ahora, el Tour Down Under se traslada a Tanunda, donde se disputará la primera etapa, con un recorrido de 120,6 kilómetros y tres puertos de tercera categoría que empezarán a darle forma real a la general.