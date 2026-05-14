Etapa 7 del Giro de Italia: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

Nueva fecha del Giro de Italia, una de las grandes competencias de ciclismo que se tomarán el mes de mayo con vibrantes recorridos y con una etapa anterior que ganó un ciclista local como Davide Ballerini, mientras que la clasificación general ha tenido variaciones día tras día.

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La semana tuvo descanso el lunes 11 de mayo y a partir de ahí hubo grandes cambios en los trazados día tras día. Afonso Eulálio tomó el liderato de la clasificación general, mientras que Egan Bernal empezó a perder terreno iniciando la semana en la tercera casilla y ahora es noveno en la general. Einer Rubio, por su parte estaba en el top 15 y ahora está en la posición 45.

Este viernes, las emociones continuarán con la necesidad de dar otro golpe en la clasificación general dependiendo en el ganador de la carrera. Este perfil tendrá un recorrido exigente largo con 244 kilómetros.

RECORRIDO Y ALTIMETRÍA DE LA SÉPTIMA ETAPA DEL GIRO DE ITALIA 2026

Todo iniciará este viernes 15 de mayo con el punto de partida en Formia y finalizará en una cima que será en Blockhaus. Será un recorrido exigente de 244 kilómetros y 4,600 metros de desnivel. Esta cima volverá a ser protagonista para los ciclistas, y, por el perfil de la carrera habría cambios en la clasificación general por uno de los picos más altos del Giro de Italia.

Esta carrera tendrá varios desafíos, más allá del ascenso a la cima del Blockhaus con rampas, constantes subidas y descensos. Este sería un perfil ideal para que los escaladores empiecen a tomar ventajas, no solo en la carrera sino en la clasificación general.

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El Blockhaus volverá a ser tendencia en la séptima etapa del Giro de Italia 2026 después de cuatro años de ausencia. Este punto alto y la escalada que coronará los 244 kilómetros dará de qué hablar. La última ocasión fue en 2022 cuando Jai Hindley se quedó con la victoria.

Durante los 244 kilómetros, la carrera tendrá un punto de esprint en Venafro con 112,4 kilómetros recorridos. Además, tendrá un puerto de montaña de segunda categoría en Roccaraso y sobre el final llegando al Blockhaus, un puerto de primera categoría.

EGAN BERNAL Y EINER RUBIO CON POSIBILIDAD DE DAR GOLPES EN LA SÉPTIMA ETAPA

Hay solo dos colombianos en el Giro de Italia con el protagonismo de Egan Bernal y de Einer Rubio. En el caso de Egan, antes de disputar la séptima fracción quedó en la novena casilla. Por su parte, Rubio perdió terreno y ahora está en la posición 45 de la clasificación general.

Egan Bernal tendrá que llegar a la parte alta de la clasificación general en las próximas jornadas. En esta séptima fracción, Egan espera volver a las primeras cinco posiciones con un perfil que puede ser determinante para el ciclista colombiano con un final de montaña.

Por su parte, Einer Rubio quedó en la posición 45 tras esta sexta jornada. El ciclista del Movistar Team espera descontar las ventajas que le han sacado los demás ciclistas. El colombiano podría dar de qué hablar si deja una buena cara en la competencia para volver a casillas de privilegio.

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El comienzo de la séptima etapa llegará con Afonso Eulálio en el liderato y con Egan Bernal como el mejor latinoamericano en la clasificación general. Bernal espera meterse en la parte alta de la general y volver al podio.

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La séptima etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este miércoles 13 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:30 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.