Primoz Roglic tomó polémica decisión sobre su futuro en plena temporada 2026

Primož Roglič se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del ciclismo tras haber finalizado con rotundo éxito el Tirreno-Adriático y tomado una drástica decisión sobre su futuro en los próximos meses de la temporada 2026.

El esloveno comenzó este año con un calendario selectivo y con un objetivo muy claro, volver a conquistar una gran vuelta y seguir ampliando su palmarés en el ciclismo mundial, pero de igual manera poder pasar más tiempo con su familia, por lo que se perdería varias de las competencias importantes antes de disputar una de las tres grandes vueltas.

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Roglič dejará de lado la pista por varios meses

El líder del equipo Red Bull‑BORA‑Hansgrohe ha diseñado un programa de carreras que combina pruebas de una semana con su gran meta del año, la Vuelta a España, pero la cual se podría ver envuelta en problemas tras la poca continuidad deportiva que tendría hasta que llega el inicio de esta carrera.

La campaña del ciclista esloveno comenzó relativamente tarde en comparación con otros grandes nombres del pelotón. Su debut competitivo está programado en la Tirreno‑Adriático, carrera italiana que se disputa del 9 al 15 de marzo, que tradicionalmente sirve como preparación para las grandes vueltas y las clásicas de primavera, y en la cual se pudo quedar con el quinto lugar de la clasificación general.

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Tras su participación en Italia, el calendario del esloveno continúa en el País Vasco con la prestigiosa Itzulia Basque Country. Posteriormente, el esloveno disputará el Tour de Romandía, competencia suiza suele reunir a varios de los mejores corredores del mundo y representa una excelente oportunidad para afinar la preparación de cara a los grandes objetivos del calendario.

Sin embargo, después de estas competencias que terminarán en el mes de mayo tendrá una larga pausa hasta que llegue agosto y junto con ello su participación en La Vuelta a España, ya que prefiere durante este tiempo estar con su familia, ya que hace mucho tiempo no lo hace.

“Lo decidí yo, aunque lo hablamos con el equipo. Me gustaría estar en casa un tiempo. Hace mucho que no estoy allí y quiero pasar más tiempo con mi familia. Uno nace una sola vez y luego las cosas cambian. Son etapas y hay que disfrutar de cada una”.

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