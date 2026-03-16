Selección Colombia atenta a Mbappé: podría jugar el amistoso con Francia

Cada vez se acerca más el Mundial 2026 y también un nuevo duelo de Champions League en donde Mbappé es justamente uno de los protagonistas tras la lesión que lo ha mantenido varias semanas afuera de los terrenos de juego y que preocupa para seguir avanzando en busca de la 'orejona', pero también para la cita orbital que se empezará a cumplir a partir de Junio.

La delicada lesión de rodilla del delantero francés encendió las alarmas en el mundo del fútbol, pero recientemente se dio a conocer una inesperada noticia desde España, ya que se vuelve a ver la presencia de Kylian Mbappé en la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Mbappé podría jugar el amistoso contra Colombia antes del Mundial

El delantero francés regresa a la lista del equipo blanco tras varias semanas fuera por problemas físicos, lo que representa un importante refuerzo ofensivo para el conjunto español. El técnico madridista decidió incluir al atacante en la expedición que viajará a Inglaterra, aunque su presencia en el campo todavía genera dudas.

Mbappé ha estado recuperándose de molestias que lo mantuvieron alejado de los últimos compromisos del club, por lo que el cuerpo técnico evalúa cuidadosamente su estado físico antes de decidir si será titular o si comenzará el partido desde el banquillo.

El partido llega con un contexto favorable para el Real Madrid, que obtuvo una ventaja importante en el encuentro de ida disputado en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco ganó 3-0, resultado que le permite afrontar la revancha con mayor tranquilidad y lo que le daría la oportunidad al atacante Francés de empezar a sumar minutos sin tener que hacer mayor esfuerzo.

Además, a puertas de que inicie la cita orbital, Francia tendrá una serie de partidos amistosos, justamente contra Brasil y Colombia, contra quienes podría estar presente en el banquillo, pero no sumar minutos, todo dependerá de lo que se vaya viendo en su regreso parcial con el cuadro 'merengue', aunque tiene poco tiempo para definir esta situación.

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¿Cuándo son los amistosos de Francia vs Colombia y Brasil?

Los amistosos de la selección de Francia contra Brasil y Colombia se jugarán en la fecha FIFA de marzo de 2026, como parte de la preparación para el 2026 FIFA World Cup.