Problema para Pogacar en la Milán- San Remo: fuerte rival sí participará

El ciclista danés, Mads Pedersen, recuperado de una fractura en una de sus muñecas, finalmente sí estará en la salida de la clásica Milán-San Remo que se llevará a cabo este sábado 21 de marzo, anunció este jueves su equipo Lidl-Trek.

Pedersen, de 30 años, se lesionó el pasado 4 de febrero en una violenta caída en la reciente Vuelta a la Comunidad Valenciana, en España, donde inicialmente se daba por segura su baja para esta Milán-San Remo, el primer Monumento de la presente temporada.

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Mads Pedersen se recuperó y sí estará en la Milán-San Remo

El velocista danés "se ha recuperado más rápido de lo previsto cuando el equipo había adoptado un enfoque prudente sobre su regreso a la bicicleta", indicó la formación alemana a través de un comunicado.

El propio Mads Pedersen admitió que no tenía "en sus planes" esta participación en la carrera italiana, "pero después de unas sesiones de entrenamiento en esta semana creemos que es la decisión correcta para retomar el ritmo de la competición", dijo el campeón mundial de 2019.

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Lidl-Trek encontró el reemplazo de Jonathan Milan

Pedersen, uno de los mejores corredores de clásicas de su generación, quien ganó el año pasado la Gante-Wevelgem, además de ser segundo en el Tour de Flandes y tercero en la París-Roubaix, será el encargado de reemplazar a Jonathan Milan en esta Milán-San Remo, recordando que el corredor italiano estaba incluido en la nómina del Lidl-Trek, pero una enfermedad lo dejó afuera.

Cabe recordar que dentro de los favoritos para ganar esta nueva edición de ‘La Classicissima de Primavera’ aparecen Tadej Pogacar y el neerlandés Mathieu van der Poel, donde el esloveno intentará por fin ganar esta reconocida carrera que además tendrá la participación de Jasper Philipsen, Filippo Ganna, Wou van Aert, Matteo Jorgenson y el joven Matthew Brennan.

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