Problemas en Red Bull-BORA con Evenepoel tras la etapa 3 del UAE Tour

La etapa 3 del UAE Tour trajo consigo varias emociones que complicaron la tabla de posiciones de la clasificación general, en especial para el que llegaba como líder tras la contrarreloj del martes 17 de febrero, Remco Evenepoel, quien no pudo mantener el ritmo de sus rivales y bajó varias casillas en la general.

El ciclista italiano, Antonio Tiberi fue quien ganó la etapa y se quedó con la cima de la general, acompañado del mexicano, Isaac del Toro, quien no cedió terreno y lucha por quedarse con el título. Mientras que el ciclista belga decepcionó, pero reveló realmente qué fue lo que pasó en el transcurso de la carrera y lo que le terminó complicando la victoria.

Lea también Vuelta a Andalucía: así van los colombianos en la general tras la primera etapa

Evenepoel llegó con molestias físicas a la etapa 3 del UAE Tour

La Etapa 3 del UAE Tour entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah se convirtió en el momento decisivo de esta edición y marcó un punto de inflexión dramático en la lucha por la clasificación general. Fue una jornada con un final en un puerto exigente de casi 15 km con pendientes que superan el 12% en sus tramos finales, diseñado para separar a los mejores escaladores del resto del pelotón.

Antonio Tiberi sorprendió de gran manera para llevarse la etapa con un tiempo de 4:24:44. Detrás de Tiberi, Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) finalizó en segunda posición, a 15 segundos, recuperándose de un inicio de ascenso más conservador para asegurar un sólido resultado. El otro protagonista fue Harold Tejada (Astana), quien cruzó la meta en cuarta posición y quedó entre los primeros de la clasificación general, generando entusiasmo entre los aficionados colombianos.

Lea también UAE Tour: así van Nairo y los colombianos en la general luego de la etapa 3

Sin embargo, la gran historia d la etapa estuvo protagonizada en la actuación del campeón olímpico, Remco Evenepoel (Red Bull–Bora-Hansgrohe). Después de haber dominado la contrarreloj individual de la Etapa 2, el belga sufrió un colapso significativo que el ciclista justificó con una serie de calambres y malas sensaciones físicas.

"El esfuerzo del martes en la crono no se absorbió por completo. Al pie de la subida ya me empezaron a dar calambres, algo que no suelo experimentar. Quizás por el esfuerzo de ayer, que no había asimilado del todo. No tenía buenas sensaciones en las piernas".

En otras noticias: Entrevista a Egan Bernal - Campeón Nacionales de Ruta 2026 | Gregarios 2026

Clasificación general del UAE Tour luego de la etapa 3

1. TIBERI Antonio (Bahrain - Victorious) - 7:09:03

2. DEL TORO Isaac (Emirates de los EAU - XRG) + 0:21

3. TEJADA Harold (XDS Astana) +1:00

4. VAN EETVELT Lennert ( Intermarché) +1:07

5. PLAPP Lucas (Jayco AlUla) +1:19

6. VAN WILDER Ilan (Soudal Quick-Step) +1:21

7. GEE-WEST Derek (Lidl - Trek) +1:22

8. GALL Félix (Decathlon) +1:28

9. Jørgen DE NORDHAGEN (Visma Lease a Bike) +1:30

10. JUAN Tobías Halland (Movility Uno-X) +1:43