Vuelta a Andalucía: así van los colombianos en la general tras la primera etapa

Este miércoles inició la edición 72 de la Vuelta a Andalucía, carrera de cinco etapas que en esta ocasión cuenta con cuatro ciclistas colombianos en competencia. La primera fracción tuvo un recorrido de 150,1 kilómetros.

La jornada se disputó entre Benahavís y Pizarra, con tres puertos intermedios, uno de primera categoría y dos de tercera. El ganador del día fue el francés Christophe Laporte, quien corre para el Team Visma | Lease a Bike y tuvo un tiempo de 3:34:39.

Lea también UAE Tour: así van Nairo y los colombianos en la general luego de la etapa 3

Tras esta primera etapa, Laporte se convirtió en el primer líder de la clasificación general, gracias a su victoria y al mismo registro de tiempo que el grupo principal. El francés parte como el hombre a vencer en las siguientes jornadas.

En la segunda posición de la general se ubica Bastien Tronchon, del Groupama - FDJ United, con el mismo tiempo del líder, al igual que el británico Ben Oliver, del Modern Adventure Pro Cycling, quien es tercero en la tabla.

El top cinco lo completan Søren Wærenskjold, del Uno-X Mobility, y Fred Wright, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, ambos también con el mismo tiempo de 3:34:39, en una clasificación que todavía no presenta diferencias amplias entre los favoritos.

Colombianos en la Vuelta a Andalucía 2026

En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado en la general es Juan Diego Quintero, del Petrolike, quien se encuentra en la casilla 26 con el mismo tiempo del lote principal, manteniéndose a la expectativa de lo que pueda hacer en la montaña.

Más atrás aparecen Samuel Flórez, del Modern Adventure Pro Cycling, en el puesto 73 también sin diferencias en el cronómetro respecto al líder, mientras que Edison Callejas, del Petrolike, es 97 a 15:08.

Lea también Nómina y calendario de la Selección Colombia en el Panamericano Élite de Pista en Santiago

Por su parte, Fernando Gaviria, del Caja Rural - Seguros RGA, ocupa la posición 113 a 19:53, luego de una jornada exigente que dejó los primeros movimientos en la clasificación general de la Vuelta a Andalucía.

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía - etapa 1

1. Christophe Laporte, Team Visma | Lease a Bike, 3:34:39

2. Bastien Tronchon, Groupama - FDJ United, "

3. Ben Oliver, Modern Adventure Pro Cycling, "

4. Søren Wærenskjold, Uno-X Mobility, "

5. Fred Wright, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, "

26. Juan Diego Quintero, Petrolije, "

73. Samuel Flórez, Modern Adventure Pro Cycling, "

97. Edison Callejas, Petrolike, a 15:08

113. Fernando Gaviria, Caja Rural - Seguros RGA, a 19:53