UAE Tour: así van Nairo y los colombianos en la general luego de la etapa 3

La tercera etapa del UAE Tour se disputó este miércoles 18 de febrero con un recorrido de 183 kilómetros entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, en una jornada que terminó siendo decisiva para la clasificación general. El trazado combinó un largo tramo plano con un cierre explosivo en la montaña.

Durante gran parte del día, el pelotón rodó sin mayores sobresaltos sobre terreno llano. Sin embargo, a falta de 14 kilómetros apareció el premio de montaña de primera categoría en Jebel Mobrah, un ascenso exigente que seleccionó el grupo y marcó diferencias importantes entre los aspirantes al título.

El ganador de la jornada fue el italiano Antonio Tiberi, del Bahrain Victorious, quien cruzó la meta con un tiempo de 4:24:44. Con su sólida actuación en la subida final, no solo se quedó con la etapa, sino que además asumió el liderato de la carrera.

Hay nuevo líder en el UAE Tour

Tiberi ahora comanda la clasificación general con un acumulado de 7:09:03. El italiano dio un golpe de autoridad en la montaña y desplazó a sus rivales directos en la lucha por el primer lugar de la competencia emiratí.

En la segunda posición de la general se ubica Isaac del Toro, del UAE Team Emirates - XRG, a 21 segundos del nuevo líder. El mexicano se mantiene en la pelea y conserva opciones importantes de cara a las próximas jornadas.

Colombianos en el UAE Tour

El gran protagonista colombiano fue Harold Tejada, del XDS Astana, quien terminó cuarto en la etapa a 41 segundos de Tiberi. Gracias a ese rendimiento, el huilense escaló posiciones y se metió tercero en la clasificación general, ahora a 1:00 del liderato.

En la cuarta casilla aparece Lennert Van Eetvelr, del Lotto Intermarché, a 1:07, mientras que el australiano Luke Plapp, del Team Jayco AlUla, completa el top cinco a 1:19. Las diferencias siguen siendo relativamente cortas, lo que mantiene abierta la disputa por el podio.

En cuanto a los otros colombianos, Nairo Quintana (Movistar Team), Sergio Andrés Higuita (XDS Astana) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) no figuran siquiera dentro del top 20 de la clasificación general tras esta tercera etapa, quedando relegados en la lucha por los primeros puestos.

Con la montaña ya marcando diferencias, el UAE Tour entra en una fase clave. Antonio Tiberi defenderá el liderato, mientras Harold Tejada se ilusiona con mantenerse en el podio y obtener alguna victoria de etapa.

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL UAE TOUR - ETAPA 3

1. Antonio Tiberi, Bahrain Victorious, 7:09:03

2. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG, a 0:21

3. Harold Tejada, XDS Astana, a 1:00

4. Lennert Van Eetvelr, Lotto Intermarché, a 1:07

5. Luke Plapp, Team Jayco AlUla, a 1:19

41. Nairo Quintana, Movistar Team, a 5:35

46. Sergio Higuita, XDS Astana, a 6:35

109. Juan Sebastián Molano, UAE Team Emirates, a 19:37