Programación de los Nacionales de ruta de este viernes 6 de febrero

Continúan las emociones de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026. Este viernes 6 de febrero se tienen previstas las pruebas de fondo en para las damas y hombres en las categorías juvenil y sub 23.

Las damas juvenil afrontarán una ruta de 67.5 kilómetros, que en total serán 25 giro al circuito del Autódromo Tocancipá.

Los hombres en la categoría juvenil disputarán la carrera de fondo de 81 kilómetros, que se traducen en 30 vueltas al Autódromo.

Las damas sub 23 harán el mismo recorrido de los hombres juveniles.

Recorrido de la prueba de fondo damas y hombres juvenil y dama sub 23

Ruta 67.5 kilómetros – Damas Juveniles (25 vueltas) y Ruta 81 kilómetros Damas Sub-23 y Hombres Juveniles (30 vueltas).

Recorrido: Pista Autódromo Tocancipá cada vuelta 2.7 kilómetros.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 2:30 p.m.

Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá

Más ganadores de los Campeonatos Nacionales de ruta

La primera jornada de los Campeonatos Nacionales de Ruta también dejó a sus nuevos campeones en las categorías juvenil y élite en las ramas femenina y masculina.

Estefanía Castillo - Campeona juvenil

José Manuel Posada - Campeón juvenil

Samara Bedoya - Campeona sub 23

Jerónimo Calderín - Campeón sub 23

Diana Peñuela - Campeona élite

Brando Rivera - Campeón élite