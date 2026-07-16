Recorrido oficial del Clásico RCN Sistecrédito 2026

El calendario ciclístico colombiano de la temporada 2026 continúa y cada vez falta menos para que se lleve a cabo la edición 66 del Clásico RCN Sistecrédito 2026.
El tradicional 'Duelo de Titanes' se disputará desde el 19 al 27 de septiembre y contará con inicio en Mosquera y meta en en Alto de Las Palmas.
La prueba, que tendrá nueve etapas y un total de 1.272 kilómetros, transitará por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.
Los organizadores del Clásico RCN Sistecrédito 2026 diseñaron este recorrido con el objetivo de "responder a las exigencias del ciclismo moderno y ofrecer una preparación de alto nivel al talento colombiano que posteriormente afrontará las principales competencias del calendario internacional".
En general, el grupo de ciclistas afrontarán y los espectadores disfrutarán de fracciones llanas, de media montaña, exigentes ascensos, largos descensos y una determinante cronoescalada, que seguramente agitarán la clasificación general.
Recorrido oficial – Clásico RCN Sistecrédito 2026
1.ª etapa – Sábado 19 de septiembre
Mosquera – Madrid – Facatativá – El Rosal – Subachoque – Tabio – Cajicá – Ubaté – Zipaquirá
Distancia: 182,9 km
Hora de salida: 8:00 a.m.
2.ª etapa – Domingo 20 de septiembre
Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá – Alto de La Tribuna – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda
Distancia: 131,3 km
Hora de salida: 9:00 a.m.
3.ª etapa – Lunes 21 de septiembre
Honda – Mariquita – Armero Guayabal – Lérida – Venadillo – Alvarado – Ibagué (Villa Restrepo)
Distancia: 153,1 km
Hora de salida: 8:30 a.m.
4.ª etapa – Martes 22 de septiembre
Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Barcelona – Caicedonia – Sevilla
Distancia: 133,0 km
Hora de salida: 8:30 a.m.
5.ª etapa – Miércoles 23 de septiembre
Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali (CAM)
Distancia: 171,7 km
Hora de salida: 8:00 a.m.
6.ª etapa – Jueves 24 de septiembre
Palmira – Amaime – Buga – Tuluá – Andalucía – La Uribe – Zarzal – La Victoria – Obando – Cartago – Cerritos – La Virginia – Viterbo – Anserma
Distancia: 225,2 km
Hora de salida: 9:15 a.m.
7.ª etapa – Viernes 25 de septiembre
Supía – La Pintada – Caldas – La Estrella
Distancia: 121,6 km
Hora de salida: 8:45 a.m.
8.ª etapa – Sábado 26 de septiembre
Bello – Copacabana – Girardota – Hatillo – Barbosa – Cisneros – Alto de La Quiebra – Barbosa – Santo Domingo
Distancia: 136,0 km
Hora de salida: 8:30 a.m.
9.ª etapa – Domingo 27 de septiembre
Contrarreloj individual
Medellín (Edificio Inteligente EPM) – Alto de Las Palmas
Distancia: 17,2 km
Hora de salida: 9:00 a.m.