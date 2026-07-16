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Clásico RCN

Recorrido oficial del Clásico RCN Sistecrédito 2026

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 contará con nueve etapas y 1.272 kilómetros de recorrido.
Daniel Zabala
Recorrido del Clásico RCN Sistecrédito 2026
Recorrido del Clásico RCN Sistecrédito 2026 // Colprensa

El calendario ciclístico colombiano de la temporada 2026 continúa y cada vez falta menos para que se lleve a cabo la edición 66 del Clásico RCN Sistecrédito 2026.

El tradicional 'Duelo de Titanes' se disputará desde el 19 al 27 de septiembre y contará con inicio en Mosquera y meta en en Alto de Las Palmas.

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La prueba, que tendrá nueve etapas y un total de 1.272 kilómetros, transitará por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.

Los organizadores del Clásico RCN Sistecrédito 2026 diseñaron este recorrido con el objetivo de "responder a las exigencias del ciclismo moderno y ofrecer una preparación de alto nivel al talento colombiano que posteriormente afrontará las principales competencias del calendario internacional".

En general, el grupo de ciclistas afrontarán y los espectadores disfrutarán de fracciones llanas, de media montaña, exigentes ascensos, largos descensos y una determinante cronoescalada, que seguramente agitarán la clasificación general.

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Recorrido oficial – Clásico RCN Sistecrédito 2026

1.ª etapa – Sábado 19 de septiembre

Mosquera – Madrid – Facatativá – El Rosal – Subachoque – Tabio – Cajicá – Ubaté – Zipaquirá

Distancia: 182,9 km

Hora de salida: 8:00 a.m.

2.ª etapa – Domingo 20 de septiembre

Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá – Alto de La Tribuna – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda

Distancia: 131,3 km

Hora de salida: 9:00 a.m.

3.ª etapa – Lunes 21 de septiembre

Honda – Mariquita – Armero Guayabal – Lérida – Venadillo – Alvarado – Ibagué (Villa Restrepo)

Distancia: 153,1 km

Hora de salida: 8:30 a.m.

4.ª etapa – Martes 22 de septiembre

Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Barcelona – Caicedonia – Sevilla

Distancia: 133,0 km

Hora de salida: 8:30 a.m.

5.ª etapa – Miércoles 23 de septiembre

Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali (CAM)

Distancia: 171,7 km

Hora de salida: 8:00 a.m.

6.ª etapa – Jueves 24 de septiembre

Palmira – Amaime – Buga – Tuluá – Andalucía – La Uribe – Zarzal – La Victoria – Obando – Cartago – Cerritos – La Virginia – Viterbo – Anserma

Distancia: 225,2 km

Hora de salida: 9:15 a.m.

7.ª etapa – Viernes 25 de septiembre

Supía – La Pintada – Caldas – La Estrella

Distancia: 121,6 km

Hora de salida: 8:45 a.m.

8.ª etapa – Sábado 26 de septiembre

Bello – Copacabana – Girardota – Hatillo – Barbosa – Cisneros – Alto de La Quiebra – Barbosa – Santo Domingo

Distancia: 136,0 km

Hora de salida: 8:30 a.m.

9.ª etapa – Domingo 27 de septiembre

Contrarreloj individual

Medellín (Edificio Inteligente EPM) – Alto de Las Palmas

Distancia: 17,2 km

Hora de salida: 9:00 a.m.

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