VIDEO - Así fue el brutal ataque de Pogacar que le dio la victoria en la etapa 10 del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se ratificó como la gran figura de Tour de Francia 2026 al lograr este martes 14 de julio su tercera victoria. Pogacar, que aumentó su ventaja como líder de la clasificación general, se impuso en la jornada de 166.6 kilómetros con inicio en Aurillac y meta en Le Lioran.

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Pogacar dio una nueva demostración de su fortaleza y gran estado de forma, ya que durante toda la fracción se registraron constantes ataques y escapadas que neutralizó con ayuda de sus compañeros de equipo.

Así fue el ataque de Pogacar para ganar la etapa 10 del Tour de Francia

A falta de 15 kilómetros para la línea de meta, cuando el pelotón de favoritos era liderado por el Visma Lease a Bike, el esloveno Tadej Pogacar sorprendió con un contundente ataque que no se esperaba el danés Jonas Vingegaard.

Pogacar, de inmediato, sacó varios metros de ventaja, por lo que se hizo inalcanzable por sus perseguidores.

El ritmo constante le permitió al esloveno encaminarse en solitario hacia la línea de meta y confirmar la victoria.

Clasificación general del Tour de Francia - Etapa 10

1.Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 36H15'02''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 3'30''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'06''

4. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 4'22''

5. Paul Seixas (Decatjlon CMA CGM Team) a 4'35''

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11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 12'15''

18. Richard Carapaz (Ef Education Easy Post) a 17'43''