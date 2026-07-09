Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 6

Nueva fracción del ciclismo con el Tour de Francia como el principal objetivo para los deportistas. El calendario del 2026 ya tiene a una de las grandes competencias como protagonista con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, entre otros que sueñan con quedar campeones de dicho certamen el 26 de julio.

En la quinta jornada, Olav Kooij se quedó con la victoria en una jornada tranquila en la clasificación general después de toda la participación de los demás ciclistas. Al neerlandés no le alcanzó para meterse entre las primeras posiciones de la general. Con todos los resultados, Torstein Træen sigue en el liderato.

Mientras tanto, los colombianos afrontaron esta quinta etapa en el top 30 de la general. Sergio Higuita quedó en la casilla 22 de la general a 11:16. Egan Bernal quedó en la posición 26 a 12:08 con respecto al líder y de 28 estuvo Harold Tejada con un tiempo de 12:31 de distancia. Fernando Gaviria está lejos en la casilla 163 a 1:11:00.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA

Esta sexta etapa del Tour de Francia volvió atener el Tourmalet, una legendaria cima que entra en juego para definir una fracción montañosa y que terminará en el alto de Gavarnie-Gèdre. En 186 kilómetros recorridos entre Pau y ese desenlace de subida, la clasificación general se movió un poco tras el final.

La etapa reina contó con Victor Campenaerts, Huub Artz en la fuga, pero poco después, Mads Pedersen alcanzó al belga y al neerlandés. En el frente de la carrera, estos tres ciclistas habían sacado diferencias frente a los ciclistas del pelotón.

Mads Pedersen vino de atrás y coronó la primera cota de Loucrup. A falta de 122 kilómetros, el pelotón alcanzó a Pedersen, que también se quedó con el punto de esprint y a Victor Campenaerts. En la Cota de Mauvezin, Ben O’Connor alcanzó al danés y ganó ese puerto de montaña.

A la hora del Tourmalet, varios ciclistas llegaron con problemas al ascenso, pues, el líder Torstein Træen cedió terreno antes de la subida, igual que Jonas Vingegaard, que, de igual forma, luchó por acercarse a la parte alta de la carrera. Tadej Pogacar se quedó con la victoria en el ascenso a la mítica montaña. Con esta victoria, Pogacar volverá al liderato de la general.

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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA

1. Torstein Træen (Uno-X Mobility) 16:32:07

2. Sean Quinn (EF Education – EasyPost) a 0:28´´

3. Mathias Vacek (Lidl-Trek) a 3:50´´

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 7:53´´

5. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ´´

Block Field

6. Ramses Debruyne (Red Bull Bora – Hansgrohe) a 8:06´´

7. Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe) a 8:16´´

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 8:17´´

9. Juan Ayuso (Lidl – Trek) a 8:20´´

10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 8:41´´

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22. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 11:16´´

26. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 12:08´´

28. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 12:31´´

163. Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA) a 1:11:00´´

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