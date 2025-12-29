Jarlan Barrera no seguirá en el DIM y suena para otro equipo colombiano

Jarlan Barrera estaría cerca de poner fin a su etapa en Independiente Medellín, luego de no alcanzar un acuerdo con la dirigencia para la renovación de su contrato.

De acuerdo con los periodistas Mariano Olsen y Cristian Camilo Ortiz, el mediocampista de 30 años saldrá del club tras apenas seis meses de permanencia en la institución.

Las negociaciones entre Barrera y el DIM no llegaron a buen puerto, por lo que el futbolista empezaría a analizar opciones para continuar su carrera en el fútbol colombiano.

Estadísticas de Jarlan en Medellín

Durante su paso por el conjunto antioqueño, Jarlan disputó un total de 25 partidos oficiales, en los que dejó números discretos en cuanto a producción ofensiva.

En ese lapso, el volante ofensivo marcó un gol, entregó cuatro asistencias y recibió dos tarjetas amarillas, además de una expulsión.

Pese a no consolidarse como titular indiscutido, su experiencia y perfil siguen siendo atractivos para varios clubes del medio local.

¿Jarlan Barrera a Santa Fe?

En ese contexto, surgió la posibilidad de que Jarlan Barrera se incorpore a Independiente Santa Fe, equipo que estaría en la búsqueda de un jugador con sus características.

Por ahora, se trata únicamente de un rumor, ya que no existe claridad sobre un acercamiento formal ni negociaciones avanzadas entre las partes.

Antes de vestir la camiseta del Medellín, Jarlan pasó por clubes como Junior, Tigres UANL, Rosario Central, Atlético Nacional y Deportivo Cali.