Los dos equipos de la Liga BetPlay interesados en Daniel Cataño

Daniel Cataño se debate entre dos opciones para retornar al fútbol colombiano, en medio de la inminente salida del mediocampista antioqueño de Bolívar de La Paz.

Según informó el periodista Mariano Olsen en el programa El Parche del Fútbol de Alerta Bogotá, el volante está próximo a firmar la rescisión de su contrato con el club boliviano por “temas familiares”.

Lea también Jarlan Barrera no seguirá en el DIM y suena para otro equipo colombiano

Cali y Medellín quieren a Daniel Cataño

Una vez se concrete su desvinculación, Cataño continuará su carrera en la Liga BetPlay, donde ya hay dos equipos atentos a su situación: Deportivo Cali e Independiente Medellín.

El conjunto azucarero apareció inicialmente como el principal candidato, luego de que el entrenador Alberto Gamero pidiera expresamente su contratación.

Gamero ya dirigió a Cataño en Millonarios y considera que su perfil encaja en la idea de juego que busca implementar en Cali para la próxima temporada.

Sin embargo, la negociación con el volante antioqueño se ha enfriado, debido a que el Deportivo Cali avanza en conversaciones con Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, con quien ya existe un principio de acuerdo para ocupar esa posición.

Ante ese escenario, surge con fuerza el interés de Independiente Medellín, club en el que Cataño ya militó entre 2017 y 2018 y donde dejó buenas sensaciones.

Lea también Tensión en Santa Fe: hinchas inician protesta previo a la Copa Libertadores

El DIM, que disputará la Copa Libertadores, ve en Cataño un refuerzo de jerarquía para afrontar la competencia internacional y el torneo local.

Estadísticas de Daniel Cataño en Bolívar

En su paso por Bolívar, Daniel Cataño disputó 32 partidos, marcó siete goles y dio diez asistencias, consolidándose como uno de los mejores jugadores de la primera división del fútbol boliviano.