Richard Carapaz confirmó la gran vuelta que correrá en 2026; detalles del calendario

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz está listo para disputar la temporada 2026, la cuarta que correrá con el uniforme del EF Education-EasyPost y en la que ya tiene definidos sus principales objetivos.

Este martes 13 de enero se dio a conocer que Carapaz hará parte de la importante lista de candidatos que tendrá la edición 109 del Giro de Italia, que se llevará a cabo desde el 8 hasta el 31 de mayo.

La corsa rosa del 2026 será la cuarta en la participará el ecuatoriano, que ya conquistó el título de la clasificación general en la versión de 2019.

Adicionalmente, Richard Carapaz fue cuarto en el Giro de Italia de 2018, también ocupó la segunda posición en el 2022 y terminó tercero en 2025.

Carapaz se suma a Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), Enric Mas (Movistar TEam), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), Joao Almeida (UAE Team Emirates) y Egan Bernal (INEOS Grenadiers) como los candidatos al título del Giro de Italia 2026.

Calendario de Richard Carapaz en 2026

Para llegar en el mejor nivel posible al Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz iniciará la temporada en el Trofeo Calvia (28 de enero), el Trofeo Ses Salines (29 de enero), el Trofeo Serra Tramuntana (30 de ebero) y en el Trofeo Palma (1 e febrero), pruebas que hacen parte del Challenge Vuelta a Mallorca.

Entre las carreras más destacadas, Carapaz también competirá en la Volta Algarve (18 al 22 de febrero) y en la Tirreno Adriático (6 al 15 de marzo).